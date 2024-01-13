Приймайте добавки з вітаміном D: як захистити шкіру в холодну погоду

Холодна погода з її низькою відносною вологістю повітря та вітром завдає шкоди нашій шкірі — вона стає сухою та лущиться. Мало того, опалення в приміщенні ще більше позбавляє шкіру вологи. Результат — зимовий свербіж, пише видання nyp.org. Підготуйте шкіру до морозної погоди за допомогою цих порад.

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Зволожуйте шкіру щодня. Для нормальної та сухої шкіри краще підійдуть зволожувальні креми на масляній або кремовій основі, ніж лосьйони. Якщо у вас чутлива шкіра, обирайте зволожувальний крем без ароматизаторів та ланоліну. Наносьте його безпосередньо на вологу шкіру після купання.

Очищайте шкіру, але не перестарайтеся. Занадто ретельне очищення позбавляє шкіру природних зволожувачів. Достатньо мити обличчя, руки, ноги та міжскладчасті ділянки шкіри один раз на день. Хоча ви можете обполіскувати тулуб, руки і ноги щодня, не варто кожного разу використовувати мило або очищувальний засіб.

Обмежте використання гарячої води та мила. Якщо у вас зимовий свербіж, приймайте короткий теплий душ або ванну з мийним засобом, що не викликає подразнення. Одразу після цього нанесіть густий крем або зволожувальний крем типу вазеліну. Акуратно промокніть шкіру насухо.

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Зволожуйте повітря в приміщенні. Зволожувачі можуть бути дуже корисними для шкіри. Однак не забувайте чистити пристрій і міняти воду відповідно до інструкцій виробника, щоб зменшити появу плісняви та грибків.

На вулиці прикривайте обличчя і використовуйте бальзам для губ на нафтовій основі. Також ефективні засоби для захисту шкіри, що містять нафту, та креми з керамідами. Холодні температури можуть викликати шкірні захворювання або обмороження у деяких людей. Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас з'явилися зміни кольору шкіри рук або ніг, що супроводжуються болем або виразками.

Пам'ятайте, що зимове сонце також може бути небезпечним для шкіри. Навіть взимку слід користуватися протисонцевим кремом з фактором захисту не менше 15, якщо ви плануєте тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Надмірне перебування на сонці може призвести до передчасного старіння шкіри та раку шкіри. Приймайте добавки з вітаміном D. Влітку природне вироблення вітаміну D збільшується внаслідок щоденного перебування на сонці, але з настанням зими цей вплив зменшується. Приймання вітамінних добавок може забезпечити організм рекомендованою кількістю вітаміну D протягом усього року.

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