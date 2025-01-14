Багато хто з водіїв робить цю помилку на автомийці: як правильно мити машину взимку

Зима — час, коли наші автомобілі піддаються впливу шкідливих факторів. Дорожня сіль і сльота є основними причинами прискореної корозії та зниження безпеки. Тому експерти в галузі автомобілебудування підкреслюють, що регулярне миття автомобіля, навіть у холодні дні, має вирішальне значення для збереження його справності та естетики, пише auto-swiat.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Багато людей цікавляться, чи можна мити автомобіль при морозі без ризику його пошкодження. Відповідь — так, за умови, що ви використовуєте теплу воду та уникаєте надзвичайно низьких температур, нижче -10 градусів. Також важливо ретельно висушити кузов після миття, щоб уникнути замерзання залишків води.

Взимку особливо рекомендується безконтактна мийка. Це забезпечує ретельніше очищення.

Неодмінною частиною зимової мийки є ретельне просушування автомобіля. Використання м’яких рушників з мікрофібри або фена — найкращий спосіб запобігти замерзанню води в куточках і щілинах вашого автомобіля.

РЕКЛАМА

Після миття машини багато хто з водіїв відразу ж сідає в неї та вирушає в дорогу. Це помилка! На мокрому кузові відразу починає накопичуватися пил та інший бруд, що швидко руйнує ефект чистого автомобіля. Важливо почекати кілька хвилин, поки кузов висохне, або скористатися програмою «полірування», яка завдяки використанню демінералізованої води з додаванням гідрофобного агента запобігає осіданню бруду на кузові.

Ще одна помилка — неправильне утримання шланга. Замість того, щоб спрямовувати його перпендикулярно кузову, тримайте під кутом приблизно 45 градусів і змивайте піну зверху вниз. Це допоможе вам уникнути додаткового забруднення та ретельніше очистити кузов.

Щоб ретельно вимити автомобіль, спочатку нанесіть піну на найбрудніші місця, щоб хімікати мали можливість подіяти. Потім рівномірно покрийте весь кузов, наносячи мийний засіб знизу вгору, використовуючи довгі та горизонтальні рухи шланга.

РЕКЛАМА

Раніше експерти назвали шкідливі зимові звички водіїв, які «вбивають» автомобіль.

Читайте також: Коли вода перетворюється на лід: експерт дав вичерпну відповідь про доцільність миття автомобіля взимку РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook