42.05 / 42.66 43.33 / 44.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Овочева закуска з броколі, від якої ви будете у захваті: готується швидко та просто

22:01 19 січня 2025
Овочева закуска з броколі

Нові рецепти допомагають нам відійти від своїх стереотипів. Відкриваючи для себе щось незвичайне, ми розширюємо свої знання про їжу, яка є базисом для здоров'я кожної людини. Якщо ви завжди використовуєте білокачанну капусту, спробуйте приготувати щось із брокколі. Можливо, такий рецепт стане вашим улюбленим. Готуйте із задоволенням та натхненням. Радуйте своїми стравами рідних та близьких.

Рецептом овочевої закуски з броколі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Овочева закуска з броколі

  • 1 невелика капуста броколі
  • 1 болгарський перець
  • 1−2 моркви
  • Сіль та цукор на смак
  • 1 столова ложка оцту
  • 2 зубчики часнику
  • 2−3 столові ложки олії
  • Перчик чилі

Суцвіття броколі варимо в підсоленій кілька хвилин до готовності, додаємо нарізаний перець і натерту моркву та проварюємо ще пару хвилин. Додаємо сіль та цукор на свій смак, а також часник та яблучний оцет. Заправляємо гарячою олією з перцем чилі. Охолоджуємо.

Під час подачі можна доповнити базиліком.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного, ситного та корисного сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим Галкін і Алла Пугачова

«Присвячую коханій дружині цю прекрасну пісню»: Галкін і Пугачова розчулили публіку

Аура жінки

Впораються з викликами 2025 року: названо 6 знаків зодіаку з найсильнішою аурою

Люди, фото з відкритих джерел

Чекає справжній тріумф: до яких знаків зодіаку Фортуна скоро повернеться обличчям

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту