Овочева закуска з броколі, від якої ви будете у захваті: готується швидко та просто

Нові рецепти допомагають нам відійти від своїх стереотипів. Відкриваючи для себе щось незвичайне, ми розширюємо свої знання про їжу, яка є базисом для здоров'я кожної людини. Якщо ви завжди використовуєте білокачанну капусту, спробуйте приготувати щось із брокколі. Можливо, такий рецепт стане вашим улюбленим. Готуйте із задоволенням та натхненням. Радуйте своїми стравами рідних та близьких.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом овочевої закуски з броколі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Овочева закуска з броколі 1 невелика капуста броколі

1 болгарський перець

1−2 моркви

Сіль та цукор на смак

1 столова ложка оцту

2 зубчики часнику

2−3 столові ложки олії

Перчик чилі

Суцвіття броколі варимо в підсоленій кілька хвилин до готовності, додаємо нарізаний перець і натерту моркву та проварюємо ще пару хвилин. Додаємо сіль та цукор на свій смак, а також часник та яблучний оцет. Заправляємо гарячою олією з перцем чилі. Охолоджуємо.

Під час подачі можна доповнити базиліком.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного, ситного та корисного сирно-огіркового салату з вітамінною зеленню.

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Фото з альбому Елли Іванової

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