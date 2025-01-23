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Улюблений пиріг на новий лад: як приготувати шарлотку з грушею та шоколадом (відео)

9:51 23 січня 2025
Шарлотка з грушами та чорносливом, фото скріншот відео

Всім знайому шарлотку з яблуками можна приготувати як у духовці, так і на сковороді, й це аж ніяк не позначиться на її смаку.

А можна улюблену випічку зробити по-новому. Рецептом поділилася відома кулінарка Тетяна Литвинова.

Вона запропонувала приготувати шоколадну шарлотку з грушею та чорносливом.

«Важливою складовою цього рецепту також стануть горіхи, які додадуть пирогу цікаву текстуру та урізноманітнять його смак. Такий вишуканий і простий у приготуванні десерт стане чудовим доповненням до чаю», — впевнена Литвинова.

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Інгредієнти:
Яйця — 3 шт.
Цукор — 150 р.
Вершкове масло — 150 г.
Борошно — 150 г.
Чорнослив — 50 г.
Волоський горіх — 60 г.
Шоколад — 140 р.
Груша — 200 р.
Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

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Яйця збити з цукром й поступово додати інші інгредієнти. Масло розтопити й трохи остудити.

До борошна додати розпушувач. Все гарно перемішати.

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Груші очистити й порізати на дрібні кубики.

Горіхи подрібнити. Чорнослив помити, висушити й порізати.

До тіста додати чорнослив, шоколад, горіхи та грушу. Все добре перемішати.

Випікати пиріг при 180 градусах 40 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг з хрусткою скоринкою, а також смачне печиво до чаю або кави.

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