Улюблений пиріг на новий лад: як приготувати шарлотку з грушею та шоколадом (відео)
Всім знайому шарлотку з яблуками можна приготувати як у духовці, так і на сковороді, й це аж ніяк не позначиться на її смаку.
А можна улюблену випічку зробити по-новому. Рецептом поділилася відома кулінарка Тетяна Литвинова.
Вона запропонувала приготувати шоколадну шарлотку з грушею та чорносливом.
«Важливою складовою цього рецепту також стануть горіхи, які додадуть пирогу цікаву текстуру та урізноманітнять його смак. Такий вишуканий і простий у приготуванні десерт стане чудовим доповненням до чаю», — впевнена Литвинова.
Інгредієнти:
Яйця — 3 шт.
Цукор — 150 р.
Вершкове масло — 150 г.
Борошно — 150 г.
Чорнослив — 50 г.
Волоський горіх — 60 г.
Шоколад — 140 р.
Груша — 200 р.
Розпушувач — 1 ч. л.
Приготування:
Яйця збити з цукром й поступово додати інші інгредієнти. Масло розтопити й трохи остудити.
До борошна додати розпушувач. Все гарно перемішати.
Груші очистити й порізати на дрібні кубики.
Горіхи подрібнити. Чорнослив помити, висушити й порізати.
До тіста додати чорнослив, шоколад, горіхи та грушу. Все добре перемішати.
Випікати пиріг при 180 градусах 40 хвилин.
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