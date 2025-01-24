Очні симптоми, які не можна ігнорувати: лікар дав дієві поради

Очі — дзеркало не тільки душі, а й здоров'я всього організму. Іноді незначні зміни, такі як розрив або набряк, можуть свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров’ям. Ігнорування деяких ознак може призвести до небезпечних наслідків. Польський офтальмолог Хурам Сарвар, фахівець Feel Good Contacts, перерахував типові проблеми з очима, які можуть погіршитися взимку. Виявляється, холодне і сухе повітря створює умови, сприятливі для розвитку багатьох захворювань очей. У поєднанні з вітряною погодою та впливом центрального опалення у квартирах це може призвести до проблем, які не завжди можна вирішити самостійно, пише спеціалізований сайт poradnikzdrowie.

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За словами експерта, основна проблема зимової погоди полягає в тому, що сухе холодне повітря викликає зневоднення очей, що призводить до відчуття сухості, печіння та загального дискомфорту. Ці ознаки часто, але не виключно, вражають людей, які носять контактні лінзи. Щоб полегшити неприємні симптоми, є практичні кроки. Перш за все, слід забезпечити належне зволоження свого організму — вживання достатньої кількості води допоможе зберегти вологість очей навіть за складних погодних умов. Також варто звернути увагу на зволожуючі краплі для очей, які можуть бути ефективною підтримкою взимку.

Також важливо контролювати температуру в кімнатах — занадто висока негативно позначається на стані шкіри і очей. Користуватися зволожувачем також буде хорошою ідеєю. Хоча багато зимових проблем із очима є тимчасовими та спричинені умовами навколишнього середовища, не слід ігнорувати хронічний синдром «сухого ока», який, до речі, є небезпечним для водіїв. Хурам Сарвар наголошує, що сухість очей — це не лише дискомфорт — нехтування цією проблемою може призвести до постійного погіршення зору.

Без достатнього зволоження очі стають більш сприйнятливими до пошкоджень рогівки, виразок, інфекцій і запалень. Тривала сухість очей, особливо якщо вона супроводжується болем, почервонінням, погіршенням зору або відчуттям стороннього тіла в оці, має спонукати вас звернутися до лікаря.

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Очі сльозяться під впливом низьких температур — це природно. Однак сльозотеча може бути викликана не тільки холодом. Поширеними причинами є такі подразники, як макіяж або дим. У деяких випадках проблема викликана алергічною реакцією на пилок або інші алергени, присутні в навколишньому середовищі. Цей тип сльозотечі може бути набридливим, і його не завжди легко контролювати. За словами фахівця, щоб уникнути сльозотечі від холодного повітря, перед виходом з дому варто подбати про належне зволоження очей. Застосування крапель повинно знизити ризик надмірного утворення сліз в холодну погоду. Хоча іноді сльозотеча зазвичай не викликає занепокоєння, проблема стає серйознішою, коли симптоми зберігаються протягом тривалого часу або стають хронічними. У таких ситуаціях рекомендована консультація сімейного лікаря або офтальмолога.

Набряки навколо очей часто виникають в результаті затримки води в тканинах, що може бути пов’язано з недостатньою гідратацією, надлишком солі в раціоні або недосипанням. Алергія на пилок, пил або шерсть тварин також може викликати опухання очей, особливо якщо вони також сверблять, червоніють або сльозяться.

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За словами фахівця, щоб зменшити ризик набряклості очей, варто запровадити кілька простих звичок. Перш за все, ви повинні переконатися, що ви належним чином зволожені — споживання достатньої кількості води допомагає регулювати водний баланс організму та запобігає затримці рідини.

Обмеження споживання солі також може зменшити набряк обличчя та очей. Холодні компреси, такі як прохолодні ватяні диски, змочені рожевою водою, або чайні компреси, можуть бути корисними при опухлих очах.

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