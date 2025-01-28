Як видалити прищ, не пошкодивши шкіру: якщо не можете тримати руки при собі, дотримуйтеся цих правил

Хоча дерматологи та косметологи закликають не давити прищі вдома, реальність далека від ідеальної. Коли хоча б один з’являється, іноді справді важко встояти. Бажання якомога швидше позбутися прища і задоволення від цього зазвичай сильніше, але щоб не погіршити ситуацію і не нашкодити шкірі, це потрібно робити вміло, пише uroda.medonet.

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Якщо справа зайшла занадто далеко, завжди видаляйте прищі, як професіонал! Перше і найголовніше правило — чистота! Шкіра не любить, коли до неї торкаються брудні руки, а завдяки простим звичкам погладжувати або колупати обличчя з’являвся не один прищик, якого можна було б уникнути.

Якщо ви хочете видавити прищ, подбайте про гігієнічні умови. Треба ретельно вимити руки (можна також продезінфікувати їх спеціальним засобом), ніколи не видавлюйте прищі нігтями. Очистіть шкіру обличчя і продезінфікуйте місце, де розташований прищ. Використовуйте одноразові або чисті та продезінфіковані інструменти, щоб видалити прищі.

Пам’ятайте про дезінфекцію місця розташування прища до і після процедури. Це найкраще робити за допомогою одноразових ватних паличок або обернути пальці марлею або ватним диском. Це, безперечно, найкращий вибір, оскільки в домашніх умовах складно належним чином продезінфікувати багаторазові інструменти.

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Ніколи не чешіть прищ і не намагайтеся його витягти силою! Якщо прищ упертий, спробуйте обережно натиснути на нього під іншим кутом. Якщо це не допомогло, залиште це — інакше ви погіршите ситуацію і пошкодите шкіру навколо. Така агресивна дія може спровокувати не тільки посилення наявного запалення, але й утворення рубців.

Після видалення прища продезінфікуйте шкіру. Найкраще також застосовувати відповідну косметику, призначену для чутливої або пошкодженої шкіри.

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Існує багато косметичних засобів з активними кислотами, які чудово впораються з великими прищами. Іноді відвідування салону краси та професійне очищення шкіри принесе більше користі, ніж самостійні спроби позбутися прищів.

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