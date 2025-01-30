Досі не профінансовано жодного контракту: NAUDI звернулася до Зеленського щодо дій АОЗ

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає Зеленського вирішити питання АОЗ: маючи 19 мільярдів гривень в січні, не профінансовано жодного контракту. Про це йдеться у зверненні NAUDI до президента України.

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«Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України», — йдеться у зверненні.

Ця ситуація, відмічають у NAUDI, вже почала впливати на оборонну промисловість.

«Понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП „АОЗ“, фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці», — повідомляє асоціація.

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NAUDI закликала Володимира Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи Агенції оборонних закупівель та гарантувати стабільне фінансування контрактів.

Нагадаємо, хаос в роботі АОЗ виник через скандал з продовженням контракту директорці агенції Марині Безруковій.

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Водночас експерти вважають, що європейське фінансування не залежить від персони директора АОЗ.

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