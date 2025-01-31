Брудна та токсична: нутриціолог про те, від якої риби варто відмовитись

Згідно наукових досліджень, регулярне споживання риби і морепродуктів напряму повʼязане з підвищенням рівня IQ (коефіцієнт інтелекту). Це в основному повʼязане з високим рівнем омега-3 жирів. Також риба багата великою кількістю білка, містить амінокислоту таурин, селен, йод, пояснює нутриціолог та тренер Юрій Попко

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Але, зазначає він, є найгірші види риби, які краще не споживати.

«Це великі глибоководні рибини і особливо з атлантичного басейну, так як він найбрудніший (токсичні речовини, важкі метали), чим більша тушка — тим більша ймовірність, що вона увібрала у себе багато шкідливих речовин. Мова йде про тунець, є багато любителів його.

Камбала і палтус з цих регіонів також не рекомендується. Щодо консерв, обирайте виключно у власному соку, а не в олії, бо це окислені жири і зайві калорії.

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Наступні брудні види риб — тилапія, пангасіус, також морський окунь, він накопичує у собі ртуть.

Види риб з родини лососевих: сьомга, форель. Більшість з тих, що ми можемо бачити на прилавках, є штучно вирощеними і користі в них мало, тому в ідеалі це повинна бути дика риба з чистих водойм.

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Але ж якщо б вибір стояв так: чи штучно вирощена, але годована правильними кормами і водоростями, чи дика з брудних водойм, то вибір очевидний".

Юрій Попко зазначає — висока ціна не є показником якісної риби.

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«Минтай, тріска, хек, сібас, дорадо, морський окунь і палтус (з чистих водойм), зубатка, осетр, судак, щука — це кращий вибір. При виборі риби зверніть увагу на розмір тушки і вік, чим рибка менша і молодша, тим менша ймовірність, що вона встигла за своє життя накопичити в собі шкідливі речовини. Більше 90% риби на прилавках приїздить до нас мороженою і тут вже розморожують. Охолоджену знайти — рідкість, бо ця риба швидко псується, хіба, наприклад, така рибка, як дорадо, сібас може бути охолодженою. Або річкова, яку у нас розводять, наприклад, форель, тільки в цих видах риб немає омега-3, але це прекрасне джерело білка.

Короп — це риба, яка максимально заражена паразитами, хоча і в червоній рибі вони можуть бути. Ще більш корисні види риби- це дикі лососеві, а саме: нерка, кіжуч, кета, горбуша.

Тушку завжди суттєво дешевше купувати. Оглядайте луску, бо по ній можна визначити чи пішла ця риба на нерест.

Найкорисніша, найдоступніша риба, і яку багато хто не любить, виявляється у нас під боком є, це — оселедець і скумбрія (невелика, нічого в собі не збирає, багата білком та омега-3 жирами), одна користь! В консервованому виді також підійде, але у власному соку, копчена не найкорисніша".

Також, додав експерт, можна брати ікру щуки, але тут мова лише про білок, омега-3 там немає.

«І ще один суперпродукт — це печінка тріски, але врахуйте, що ті, хто слідкує за фігурою, жирність на 100 г продукту сягає 60%. Печінка тріски джерело вітаміну А, це здоровий імунітет, шкіра, волосся. Головне, щоб був якісний виробник, з якісної сировини, а також обирайте у власному соку і бажано з холодних ісландських вод».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як насправді роблять крабові палички, а також публікували інтерв’ю з науковцем про приховані особливості того, що ми їмо: «В консерви з написом „Сардини“ нерідко кладуть оселедець, а „шпроти“ — роблять з хамси».

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