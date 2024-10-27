Ще одна причина їсти рибу: зменшує ризик виникнення шуму у вухах

Дослідження показують, що регулярне вживання риби може значно знизити ризик розвитку шуму у вухах, стану, який викликає такі звуки, як дзижчання або шурхіт, які не чутні навколишнім. Риба, багата корисними жирами, зокрема омега-3 жирними кислотами, підтримує здоров’я кровоносної системи, що сприяє кращому функціонуванню слухового апарату, пише видання Poradnik zdrowie.

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Дослідницька група з лікарні Brigham and Women's Hospital у Бостоні провела дослідження 73 000 пацієнтів, щоб проаналізувати захворюваність на шум у вухах, яким страждають мільйони британців. Через них багато людей постійно чують неприємні звуки, такі як шум, дзвін, дзижчання або тріск.

Протягом 30-річного дослідження у учасників, які їли понад дві порції риби на тиждень, ризик розвитку шуму у вухах був майже на 25 відсотків меншим в порівнянні з тими, хто рідко або ніколи не їв рибу. Своєю чергою, люди, які їли одну порцію риби на тиждень, знижували ризик виникнення шуму у вухах на 13%. Варто зазначити, що на ці результати також вплинули конкретні види риби.

Шум у вухах зазвичай пов’язаний із втратою слуху через старіння, травму або проблеми з кровообігом, але його остаточна причина залишається невідомою. Автори дослідження дійшли висновку, що тунець, тріска, палтус і молюски зменшувала шум у вухах. Однак риба з темним м'ясом, наприклад лосось або риба-меч, підвищувала ймовірність їх появи.

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Крім того, дослідження показало, що добавки з риб’ячим жиром, які зазвичай використовуються через сприятливий вплив на здоров’я серця, мозку та суглобів, також підвищують ризик виникнення шуму у вухах, яким страждають майже 15 відсотків людей.

Доведено, що морепродукти також можуть зменшити до 20 відсотків розвиток проблем зі слухом. Вчені вважають, що омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, можуть захистити здоров’я клітин внутрішнього вуха або заспокоїти запальні реакції, які можуть бути викликані гучним шумом, хімічними речовинами та інфекціями.

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