Крабом і не пахне: стало відомо, як насправді роблять крабові палички (відео)

Палички з морепродуктів, або крабові палички, обожнюють багато людей, вважаючи, що вони корисні — адже зроблені з риби! Але, як виявилося, назва зовсім не відповідає суті продукту, який представляє собою найкращий варіант фаст-фуду!

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Про створення цього продукту більш детально розповіли в ролику Foodporn, який було опубліковано в TikTok, пише «Фокус».

«Після перегляду цього відео ви, можливо, більше ніколи не захочете їх їсти», — каже голос за кадром.

На відео, знятому на фабриці з виробництва паличок з морепродуктів, видно, як робітники кидають у блендер «заморожену рибну пасту», яка, за словами працівника, «схожа на цемент». Потім додається велика кількість льоду, який змішується з пастою, утворюючи густу суміш, що має «неапетитний вигляд».

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Потім працівники фабрики додають цукор, сіль та інші приправи, після чого надають продукту форму за допомогою машини. Потім суміш видавлюється і розплющується в листи рівного розміру. Водночас можна побачити, як робітники додають їстівний барвник, щоб отримати матеріал червоного кольору, схожий на крабові клешні.

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Потім листи згортаються в палички, які вже віддалено нагадують ті, що можна купити в магазині.

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У коментарях багато хто зазначив, що палички з морепродуктів насправді є «сурімі», тобто пастою з різних видів білої риби з додаванням води та крохмалю.

«Так це морська версія хот-догів?», «Суцільний обман — там зовсім нічого немає від крабів!», «Яка гидота — вони відходи від риби видають за м'ясо крабів!», «А я колись сподівалась, що вони корисні, адже це майже риба у чистому вигляді!» — пишуть у коментарях.

Автори ролику зазначають, що люди тільки зараз усвідомлюють, що крабові палички насправді зроблені не з краба, тому в деяких місцях, зокрема у Великій Британії, їх перейменували на палички з морепродуктів.

Нагадаємо, що минулого року на території колишньої резиденції Віктора Януковича «Межигір'я» виявили цех з виробництва контрафактної харчової продукції відомих світових брендів. Тоді детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 верстатів для пакування та нанесення логотипів та 6 ліній для пакування продукції.

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