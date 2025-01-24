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Книга рецептів

Гавайський салат — ситно та дуже смачно

20:06 24 січня 2025
Гавайський салат. Фото сайту cookpad.com/ua

Гавайська кухня дуже різноманітна, незвичайна та смачна, ось, зокрема, ми публікували рецепт курча «Хулі-Хулі» від шефа «Пекельної кухні». А сьогодні пропонуємо гавайський салат з шинкою, ананасом і кукурудзою. Смачну і дуже соковиту страву, яка стане у нагоді на будь-який випадок. Рецепт можна видозмінити, наприклад, додавши курку або консервовану селеру, пише польській кулінарний сайт aniagotuje.

Інгредієнти:

  • варений білий рис — 300 г
  • консервована кукурудза — 250 г
  • нежирна нарізана шинка — 150 г
  • консервовані ананаси — 250 г
  • жовтий сир — 120 г
  • майонез — 100 г
  • натуральний йогурт — 100 г
  • сіль і перець — по половині чайної ложки

Приготування:

Відварити 300 г рису. Для отримання такої кількості потрібно 100 г сухого рису. Зварений рис відставте остигати.

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Наріжте сир і шинку кубиками на дрібні шматочки. Підготуйте кукурудзу та ананаси.

Всі інгредієнти додати до остиглого рису. На завершення додайте по 100 г улюбленого майонезу і вершкового натурального йогурту, по половині чайної ложки солі і свіжомеленого перцю. Все ретельно перемішуємо і перевіряємо смак салату. При необхідності додайте більше спецій або інших інгредієнтів.

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Нагадаємо рецепт незвичайного зимового салату з хурмою.

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