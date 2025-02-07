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Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

20:09 7 лютого 2025
Салат із пекінської капусти

Такий салатик смакує всім, бо він корисний, ароматний та простий у приготуванні. Можна експериментувати з заправкою та отримати різний смак, ділиться кулінарка Тетяна Петришина, яка раніше давала рецепт пирога «Яблучна хмаринка» — ароматної випічки до філіжанки кави.

Складники:

  • пекінська капуста
  • перець солодкий
  • листочки шпинату
  • зелена цибулька
  • перепелині яйця
  • куряче філе відварене

Приготування:

Пекінську капусту порвати шматочками, додати нарізаний соломкою перець, нарізане грубшою соломкою філе, яйця навпіл, зелену цибульку, листочки шпинату. Додати сіль, перець, заправити домашнім майонезом, додавши трішки гірчиці для гостроти.

Нагадаємо рецепт салату з редьки зі сметаною.

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