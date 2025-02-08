Отримував погрози від путіна: керівника оборонного підприємства охороняють нарівні з канцлером Німеччини

Глава рф путін погрожував генеральному директору німецької оборонної компанії Rheinmetall Арміну Паппергеру в промові перед вищим офіцерським складом, зміст якої раніше не розголошувався. путін вважає топ-менеджера спільником ненависного уряду в Києві.

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62-річний Армін Паппергер протягом усього свого життя був людиною, яка любила публічне життя. Бувши з 2013 року генеральним директором оборонної компанії Rheinmetall, що базується в Дюссельдорфі, він відкрито спілкувався з земляками як у приватному житті, так і в бізнесі, пише Focus.

Але сьогодні, коли топменеджер виходить з дому, замість краватки він зазвичай одягає бронежилет вагою до п'яти кілограмів. Озброєна охорона возить його на ділові зустрічі в броньованому автомобілі. Кожного відвідувача перевіряють заздалегідь, роблячи запит до поліції та Управління з охорони Конституції.

«Мене захищають і охороняють, як федерального канцлера», — сказав Паппергер на пресконференції.

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Важкий перелом у житті гендиректора стався у червні минулого року, коли американський телеканал CNN повідомив, що Паппергер став мішенню російських спецслужб і перебуває під серйозною загрозою. Німецькі органи безпеки оцінили інформацію CNN як серйозну. Німецький уряд відреагував на це з обуренням і надав керівнику воєнного підприємства захист.

Підґрунтя тривожної новини було зрозумілим для всіх: Rheinmetall підтримує українську армію найсучаснішим оборонним обладнанням у її боротьбі з агресором росією.

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Коли в лютому 2024 року було оголошено, що Rheinmetall будуватиме завод з виробництва боєприпасів і майстерню з ремонту танків у Західній Україні на прохання Києва, це викликало бурхливу реакцію в кремлі. Очевидно, західна спецслужба мала свого інформатора на таємній нараді російських офіцерів з путіним, або змогла задокументувати виступ в електронному вигляді.

Достеменно відомо, що президент рф чотири рази назвав керівника німецької компанії на ім'я у своїй промові, затаврувавши його як провокатора і прибічника України у війні.

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Це повідомлення викликало тривогу серед німецьких органів безпеки, про що повідомили співробітники з високопоставлених силових кіл. Вже багато років відомо, що російська спецслужба засилає на Захід агентів-диверсантів. Вони планують і здійснюють напади на об'єкти інфраструктури, включаючи залізничні лінії, аеропорти, лікарні та енергетичні компанії.

Наразі невідомо, чи є загроза життю Арміна Паппергера. Оборонна компанія та органи безпеки не коментують це.

«Я почуваюся в безпеці, — сказав він сам. — Я дуже щаслива людина».

Нагадаємо, згідно з опитуванням, більшість німців позитивно ставляться до поставки федеральним урядом зброї в Україну.

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