Як швидко прогріти автомобіль після холодної ночі: цей трюк точно працює

Раніше експерти назвали три найпоширеніші помилки при прогріванні автомобіля взимку. А зараз поговоримо про кондиціонер, адже його використання взимку надзвичайно важливо. Якщо наша машина обладнана цією системою, її також варто іноді використовувати у холодну погоду. На це є як мінімум дві причини. Перша — економія грошей. Хоча кондиціонер створює додаткове навантаження на двигун, що спричиняє підвищену витрату палива (від 0,5 до 1,5 л), менш часте використання може спричинити прискорений знос компонентів системи, пише auto-swiat.

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Невикористовувані компоненти, такі як муфта компресора, можуть почати корозувати, що потенційно може призвести до непрацездатності. У свою чергу, мастило компресора разом з холодоагентом з часом може розшаруватися, що не забезпечить оптимальних умов роботи компресора, а це прискорить його знос. Вартість заміни компонентів кондиціонера висока, тому краще раз на тиждень вмикати його на кілька хвилин і витрачати трохи більше палива, ніж опинитися в майстерні.

Восени та взимку в салоні наших автомобілів більше вологи, ніж в інші пори року. Ми приносимо вологу через взуття та куртки, не кажучи вже про те, що іноді всередину потрапляє дощ або сніг. Волога в салоні перетворюється на водяну пару і осідає на холодних елементах автомобіля, наприклад, на вікнах. У цей період запітнілі вікна є звичайним явищем, але це можна легко виправити, увімкнувши кондиціонер.

Сухе повітря, що створюється кондиціонером, призводить до швидкого висихання вологого салону автомобіля. Тому варто вмикати цю систему навіть взимку для власного комфорту та безпеки самого кондиціонера. Пам'ятайте, що повітря, що надходить із вентиляційних отворів у салоні, не обов'язково має бути холодним.

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У спекотні дні внутрішня циркуляція прискорює охолодження салону автомобіля, а взимку сприяє його швидкому обігріву. Після запуску двигуна просто увімкніть внутрішню рециркуляцію, і салон автомобіля прогріється швидше. Однак для ефективного використання цієї функції необхідно пам’ятати кілька правил. Не рекомендується постійно їздити з увімкненою внутрішньою циркуляцією.

Занадто тривале використання закритого контуру може призвести до запотівання вікон і конденсації вологи в закутках і щілинах автомобіля. Як наслідок, це може знизити комфорт подорожі та створити небезпечні ситуації, особливо під час нічних подорожей, коли ризик сонливості за кермом зростає через брак свіжого повітря. Іноді навіть активація внутрішньої циркуляції не усуває проблему неприємних запахів в салоні. У цьому випадку причину слід шукати у течі автомобіля. Пошкоджені ущільнювачі, протікаючий ковпачок коробки передач або щілини в підлозі — усе це може бути джерелом проблеми, через що в автомобіль проникають запахи.

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Нагадаємо про те, чому автоексперти рекомендують подвійний запуск двигуна в холодну погоду.

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