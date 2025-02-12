Призведе до набору ваги: нутриціологиня пояснила, як алкоголь впливає на схуднення

Алкоголь — це порожні калорії, які не дають організму жодних корисних речовин, але при цьому уповільнюють метаболізм. Також він впливає на рівень цукру в крові, провокуючи сильний апетит, особливо до жирної чи солодкої їжі, пояснює нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка раніше розповідала про користь повільної їжі.

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«Якщо ти вживаєш алкоголь під час схуднення, це може зупинити твої результати, адже організм спочатку розщеплює алкоголь, а потім уже спалює жири. Він впливає практично на все. Печінка: найперший орган, який страждає, бо саме вона переробляє алкоголь. Шкіра теж страждає, бо регулярне вживання викликає зневоднення, набряки, а також може сприяти появі акне чи почервонінь», — каже фахівчиня.

Алкоголь порушує баланс гормонів, додала Крупкіна, це може вплинути на настрій, сон та навіть бажання займатися спортом.

«Регулярне вживання алкоголю може призвести до набору ваги через порушення метаболізму і психологічну залежність, яка часто залишається непомітною. Але найголовніше — усе залежить від твого організму та його реакції», — резюмує Катерина Крупкіна.

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Раніше нутриціологиня пояснила, як налаштувати себе на процес схуднення — бо це важливо.

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