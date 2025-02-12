41.47 / 42.03 43.02 / 43.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Призведе до набору ваги: нутриціологиня пояснила, як алкоголь впливає на схуднення

21:01 12 лютого 2025
Алкоголь та схуднення. Фото з відкритих джерел

Алкоголь — це порожні калорії, які не дають організму жодних корисних речовин, але при цьому уповільнюють метаболізм. Також він впливає на рівень цукру в крові, провокуючи сильний апетит, особливо до жирної чи солодкої їжі, пояснює нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка раніше розповідала про користь повільної їжі.

«Якщо ти вживаєш алкоголь під час схуднення, це може зупинити твої результати, адже організм спочатку розщеплює алкоголь, а потім уже спалює жири. Він впливає практично на все. Печінка: найперший орган, який страждає, бо саме вона переробляє алкоголь. Шкіра теж страждає, бо регулярне вживання викликає зневоднення, набряки, а також може сприяти появі акне чи почервонінь», — каже фахівчиня.

Алкоголь порушує баланс гормонів, додала Крупкіна, це може вплинути на настрій, сон та навіть бажання займатися спортом.

«Регулярне вживання алкоголю може призвести до набору ваги через порушення метаболізму і психологічну залежність, яка часто залишається непомітною. Але найголовніше — усе залежить від твого організму та його реакції», — резюмує Катерина Крупкіна.

РЕКЛАМА

Раніше нутриціологиня пояснила, як налаштувати себе на процес схуднення — бо це важливо.

РЕКЛАМА
14

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додаткові кошти

Перерахунок пенсій у березні: хто отримає на 100 грн більше, хто — на 400 грн, а хто — на цілу тисячу

Індексацію пенсій призначено на березень 2025 року. Фото Pixabay

Індексація пенсій у березні: чи справді одержувачів виплат розділять на п'ять категорій

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Алла Пугачова прийшла на допомогу: Примадонна проводить реконструкцію замку в селі Грязь

Літак Су-25

Подвійна втрата: чому знищення навіть одного Су-25 непоправне для окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту