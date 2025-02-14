41.39 / 41.92 43.31 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Любов з першого погляду: пригостіть такими ласощами ваших коханих

21:59 14 лютого 2025
Канапка з креветками, мандаринами та зеленню

Давно відомо, що шлях до серця лежить через шлунок. Змінюються часи, але подібні істини, перевірені не однією людиною, схоже, вічні.

Приготуйте незвичайний бутерброд з мандаринами і креветками за рецептом кулінарки Елли Іванової і почастуйте того, до кого відчуваєте симпатію. Ці ласощі цікаві незвичайним поєднанням смаків. Вони гарні, як вечірня сукня, ароматні та смачні. Подавайте такий бутерброд красиво, як у найкращому ресторані! Атмосфера завжди має значення. Адже саме вона дарує незабутні емоції, які так важливі для кожної людини.

Канапка з креветками, мандаринами та зеленню

  • Хліб або батон
  • 1 великий мандарин
  • 50 г відварених креветок
  • Пару гілочок петрушки
  • Сіль
  • Перець чилі
  • М'який сир

З'єднайте часточки мандаринів із подрібненою петрушкою та відвареними креветками. Посоліть і поперчіть. Скибочку батона або хліба покрийте м'яким сиром, а потім намазкою з мандаринів, креветок і зелені.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт дуже смачних відбивних, маринувати які потрібно в мінералці.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індексація пенсій у 2025 році. Фото УНІАН

Березнева індексація пенсій на 10%: нардеп назвав українських пенсіонерів одними з найбідніших у Європі

Позитивна хвиля

В двері постукає велике диво: які знаки Зодіаку скоро отримають сюрприз від Всесвіту

Сассекси на «Іграх Нескорених» у Канаді

Меган Маркл та Гаррі можуть знову стати батьками, — ЗМІ

У Пенсійному фонді розповіли, за якого доходу має бути податкова соціальна пільга

В Україні встановили стелю доходу, після якого податкова соціальна пільга не «світить»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту