Любов з першого погляду: пригостіть такими ласощами ваших коханих

Давно відомо, що шлях до серця лежить через шлунок. Змінюються часи, але подібні істини, перевірені не однією людиною, схоже, вічні.

Приготуйте незвичайний бутерброд з мандаринами і креветками за рецептом кулінарки Елли Іванової і почастуйте того, до кого відчуваєте симпатію. Ці ласощі цікаві незвичайним поєднанням смаків. Вони гарні, як вечірня сукня, ароматні та смачні. Подавайте такий бутерброд красиво, як у найкращому ресторані! Атмосфера завжди має значення. Адже саме вона дарує незабутні емоції, які так важливі для кожної людини.

ВІДЕО ДНЯ

Канапка з креветками, мандаринами та зеленню Хліб або батон

1 великий мандарин

50 г відварених креветок

Пару гілочок петрушки

Сіль

Перець чилі

М'який сир

З'єднайте часточки мандаринів із подрібненою петрушкою та відвареними креветками. Посоліть і поперчіть. Скибочку батона або хліба покрийте м'яким сиром, а потім намазкою з мандаринів, креветок і зелені.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт дуже смачних відбивних, маринувати які потрібно в мінералці.

Фото з альбому Елли Іванової

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