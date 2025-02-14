Любов з першого погляду: пригостіть такими ласощами ваших коханих
Давно відомо, що шлях до серця лежить через шлунок. Змінюються часи, але подібні істини, перевірені не однією людиною, схоже, вічні.
Приготуйте незвичайний бутерброд з мандаринами і креветками за рецептом кулінарки Елли Іванової і почастуйте того, до кого відчуваєте симпатію. Ці ласощі цікаві незвичайним поєднанням смаків. Вони гарні, як вечірня сукня, ароматні та смачні. Подавайте такий бутерброд красиво, як у найкращому ресторані! Атмосфера завжди має значення. Адже саме вона дарує незабутні емоції, які так важливі для кожної людини.
Канапка з креветками, мандаринами та зеленню
- Хліб або батон
- 1 великий мандарин
- 50 г відварених креветок
- Пару гілочок петрушки
- Сіль
- Перець чилі
- М'який сир
З'єднайте часточки мандаринів із подрібненою петрушкою та відвареними креветками. Посоліть і поперчіть. Скибочку батона або хліба покрийте м'яким сиром, а потім намазкою з мандаринів, креветок і зелені.
І смачного!
Нагадаємо рецепт дуже смачних відбивних, маринувати які потрібно в мінералці.
Фото з альбому Елли Іванової52
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