Швидкий й не вимагає просочення: нереально смачний торт «Шоколадний пломбір» від блогерки Наталі Калніної

Попри те, що в спеку хочеться прохолодних напоїв або морозива, любителі солодкого, щоб зняти стрес, згадують про випічку.

Наприклад, такої, яку пропонує кулінарка Наталя Калніна.

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За її словами, торт «Шоколадний пломбір» пекти одне задоволення, а ще більше задоволення їсти таку смакоту.

Інгредієнти:

борошно — 270гр.

какао порошок -60гр.

розпушувач -1,5 ч.л.

сода -1,5 ч.л.

яйця -2 шт.

цукор -300гр.

ванілін — за смаком

сіль -¼ч.л.

молоко -200мол.

рослинна олія -90мл.

окріп -200 мл

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Для крему:

яєчний жовток — 7 шт (або 4 яйця)

молоко — 500мл

цукор — 150г

крохмаль — 3ст.л.

шоколад — 100г

ванілін — за смаком

вершки для збивання 33% - 200 г

Процес приготування кулінарка показала у відео.

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Раніше Наталя Калніна поділилася рецептом угорського пирога, який дуже схожий на снікерс. А для основної страви у спеку кулінарка радить приготувати холодник.

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