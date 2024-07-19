Швидкий й не вимагає просочення: нереально смачний торт «Шоколадний пломбір» від блогерки Наталі Калніної
Попри те, що в спеку хочеться прохолодних напоїв або морозива, любителі солодкого, щоб зняти стрес, згадують про випічку.
Наприклад, такої, яку пропонує кулінарка Наталя Калніна.
За її словами, торт «Шоколадний пломбір» пекти одне задоволення, а ще більше задоволення їсти таку смакоту.
Інгредієнти:
борошно — 270гр.
какао порошок -60гр.
розпушувач -1,5 ч.л.
сода -1,5 ч.л.
яйця -2 шт.
цукор -300гр.
ванілін — за смаком
сіль -¼ч.л.
молоко -200мол.
рослинна олія -90мл.
окріп -200 мл
Для крему:
яєчний жовток — 7 шт (або 4 яйця)
молоко — 500мл
цукор — 150г
крохмаль — 3ст.л.
шоколад — 100г
ванілін — за смаком
вершки для збивання 33% - 200 г
Процес приготування кулінарка показала у відео.
Раніше Наталя Калніна поділилася рецептом угорського пирога, який дуже схожий на снікерс. А для основної страви у спеку кулінарка радить приготувати холодник.89
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