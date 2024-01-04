«У пляшці 22 ложки цукру»: фітнес-тренер назвав продукти, які не варто купувати

У сучасному світі магазини пропонують покупцям чимало продуктів на будь-який смак і гаманець. Однак є товари, які не можна купувати і тим більше вживати в їжу, пояснює фітнес-тренер Юрій Попко, який раныше розвіяв міфи про солодке та результати схуднення.

ВІДЕО ДНЯ

«Ковбасні вироби: сосиски, сардельки і інше не беріть, так як там зазвичай м'яса практично немає, і дані вироби мають мало спільного з м'ясом. Мова не йтиме про ковбаси домашнього виробництва, та ті, що на ринку продають, які зроблені на совість, хоча і це не факт.

Мова йде саме про промислові вироби, які містять консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку, трансжири, цукор і Бог знає що ще.

Кондитерські вироби, особливо масового виробництва, не купуйте. Основна складова — це цукор та дешева пальмова олія. Надлишок цукру в організмі призводить до запальних процесів, передчасного старіння. Купа пустих калорій і багато некорисних жирів.

РЕКЛАМА

Популярні солодкі води — це взагалі суцільний цукор. У мене усмішку викликають люди, які кажуть «цукор не споживаю, пʼю тепер чай без нього», і в той же час в літрі солодкої газованої води 22 ложки цукру.



Чипси, картопля фрі і все з фритюрниці, так як це смажене-пересмажене масло, яке є сильним канцерогеном, який з організма дуже складно виводиться. Адже останній не вміє розчіпляти трансжири і це може призвести до раку. Після кожного приготування фрі олію потрібно міняти! Запитайте наступний раз, коли міняли олію, який це був день, 2−3 дні тому? І скільки сотень разів вона вже кипіла.

РЕКЛАМА

Йогурти з наповнювачами — це теж недобре. В таких йогуртах гора цукру, краще вже обирати класичний без нічого, або самому робити.

Домашній майонез — то одне, а от магазинний̆, якісний̆ майонез зможе собі не кожен дозволити, тому в тих, що на прилавках, знайдете і замінники смаку, і барвники, і трансжири, плюс купа непотрібних калорій, майонези або жирні, або дуже жирні в залежності від рецепту".

РЕКЛАМА

Також Юрій Попко не радить купувати крабові палички. Їхня основа — це риба дешева, по факту — відходи рибні та купа консервантів, ароматизаторів, наповнювачів.

«Консерви усіх видів не купуйте. Сюди також відноситься і усіма улюблений тунець, хоча це одне з кращого, що можна придбати, особливо у власному соку. Якщо це тунець, важливо, де він виловлений, так як даний вид риби часто назбирує в себе важкі метали і токсичні речовини.

Фруктові соки, фреші — насправді там маленький % соку, а інше: цукор, ароматизатори, а те, що ми вважаємо м'якоттю в кращому випадку буде жмих яблучний. Щодо фрешів, краще вже зʼїсти цілий фрукт, ніж сам сік без клітковини. В противному випадку отримаєте кінську дозу глюкози з фруктози, що в свою чергу провокує різкі викиди інсуліну".

Раніше Юрій Попко пояснював, чому краще забути про консервацію. На його погляд, в ній забагато солі та цукру.

336

Читайте нас у Facebook та Instagram