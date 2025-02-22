Найніжніший фісташковий бісквіт до чаю: швидко, бюджетно та дуже смачно
Домашня випічка має особливий смак свіжості. Адже вона не проходить шлях з пекарні в магазин, а потрапляє відразу з духовки на стіл. Ще одна її перевага — можливість регулювати кількість цукру. Хочете, додаєте більше, хочете — менше. І головна перевага — натуральність інгредієнтів.
І ще, звісно, великий плюс — бюджетність.
Рецептом фісташкового бісквіту поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, на основі цього бісквіту можна приготувати чимало десертів.
Фісташковий бісквіт
- 4 яйця
- 150 г цукру
- Сіль
- 3 г ванільного цукру
- 150 г молока
- 30 г вершкового масла
- 40 г фісташкової пасти
- 200−220 г борошна
- 5 г розпушувача тіста
Збити яйця кімнатної температури, поступово додаючи цукор. Нагріти, не доводячи до кипіння, молоко з вершковим маслом та фісташковою пастою. Ввести частинами в білкову масу фісташково-молочно-масляну суміш. Додаємо просіяне борошно та розпушувач, сіль та ванільний цукор. Вимішуємо тісто. Виливаємо на лист, застелений пергаментом.
Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової33
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