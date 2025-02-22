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Найніжніший фісташковий бісквіт до чаю: швидко, бюджетно та дуже смачно

21:58 22 лютого 2025
Фісташковий бісквіт

Домашня випічка має особливий смак свіжості. Адже вона не проходить шлях з пекарні в магазин, а потрапляє відразу з духовки на стіл. Ще одна її перевага — можливість регулювати кількість цукру. Хочете, додаєте більше, хочете — менше. І головна перевага — натуральність інгредієнтів.

І ще, звісно, великий плюс — бюджетність.

Рецептом фісташкового бісквіту поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, на основі цього бісквіту можна приготувати чимало десертів.

Фісташковий бісквіт

  • 4 яйця
  • 150 г цукру
  • Сіль
  • 3 г ванільного цукру
  • 150 г молока
  • 30 г вершкового масла
  • 40 г фісташкової пасти
  • 200−220 г борошна
  • 5 г розпушувача тіста

Збити яйця кімнатної температури, поступово додаючи цукор. Нагріти, не доводячи до кипіння, молоко з вершковим маслом та фісташковою пастою. Ввести частинами в білкову масу фісташково-молочно-масляну суміш. Додаємо просіяне борошно та розпушувач, сіль та ванільний цукор. Вимішуємо тісто. Виливаємо на лист, застелений пергаментом.

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Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин.

І смачного!

Радимо також приготувати на сніданок «королівську яєчню» — шакшуку. Також візьміть до уваги рецепт салату «Лісоруб» — ситної та пікантної страви.

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Фото з альбому Елли Іванової

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