Найніжніший фісташковий бісквіт до чаю: швидко, бюджетно та дуже смачно

Домашня випічка має особливий смак свіжості. Адже вона не проходить шлях з пекарні в магазин, а потрапляє відразу з духовки на стіл. Ще одна її перевага — можливість регулювати кількість цукру. Хочете, додаєте більше, хочете — менше. І головна перевага — натуральність інгредієнтів.

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І ще, звісно, великий плюс — бюджетність.

Рецептом фісташкового бісквіту поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, на основі цього бісквіту можна приготувати чимало десертів.

Фісташковий бісквіт 4 яйця

150 г цукру

Сіль

3 г ванільного цукру

150 г молока

30 г вершкового масла

40 г фісташкової пасти

200−220 г борошна

5 г розпушувача тіста

Збити яйця кімнатної температури, поступово додаючи цукор. Нагріти, не доводячи до кипіння, молоко з вершковим маслом та фісташковою пастою. Ввести частинами в білкову масу фісташково-молочно-масляну суміш. Додаємо просіяне борошно та розпушувач, сіль та ванільний цукор. Вимішуємо тісто. Виливаємо на лист, застелений пергаментом.

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Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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