Може стати дефіцитом: чому ціна на каву продовжує зростати

В Україні спостерігається суттєве здорожчання кави. За останні півтора роки вона піднялась в ціні на 200 гривень за кілограм. За словами фахівців, на це вплинули ряд причин — глобальне потепління, кліматичні катастрофи, дефіцит зерен. У кав’ярнях власники теж поступово підіймають ціни на напій, в середньому чашка еспресо коштує від 32 до 35 гривень, американо від 35 до 38, капучино та лате — від 45 до 50 гривень. Але, додають вони, вона зростатиме.

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- Через те, що такі основні країни-виробники кави, як Бразилія, В’єтнам, Колумбія, Ефіопія, Гондурас, Індонезія стикнулись з екстремальними погодними умовами - високими температурами й посухами — це негативно вплинуло на врожай, — розповідає «ФАКТАМ» Ірина Мартусенко, кандидатка географічних наук, яка спеціалізується на тематиці світового господарства. — Крім того, не перестають зростати витрати на виробництво кавових зерен, ціна підвищується на енергоносії, добрива, ресурси, необхідні для того, щоби виростити і обробити каву. Тому на кінцевій продукції це обов’язково позначається. У Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, для продажу залишилось мало кавових зерен. 70 — 80% поточного врожаю арабіки в Бразилії продано. Натомість нові угоди проходять повільно. Ба більше, популярність кави продовжує зростати, особливо у країнах Азії та Африки.

Відповідно при обмеженій пропозиції матимемо збільшення ціни на світовому ринку. Слід додати сюди ще логістичні проблеми, глобальні перебої в ланцюгах постачання. На такий вид кави, як робуста, ціна сильно піднялася в 2024 році через те, що кораблі з Індії мусили обходити Африку, адже був заблокований канал, через який з Індії в Європу везли каву. Сюди варто додати ще зростання валютного курсу, адже кавою торгують на міжнародних ринках та біржах переважно у доларах США.

Ресторатор та власник кав’ярень Валерій Сиверчук ще не піднімав ціни в своїх закладах. Але каже, що відчуває зростання вартості на популярний напій.

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- Якщо рік тому високоякісна арабка коштувала 400 гривень за кілограм, то зараз 800. В деяких випадках і дорожче. В кінцеву ціну напою, який ви купуєте, закладено витрати на працю, молоко, витрати на енергоносії, — каже він «ФАКТАМ». - Те, що у світі не вистачає зерен — це факт. Раніше кава була недооціненою, ніхто не цінував ручну працю збирання арабіки, а відбувається цей процес високо у горах. Після чого зерна слід перемити, висушити. Тому й ціна така. А порахуйте ще інші витрати — електрика, паливо, логістика…

За словами співрозмовника, в Україні культура споживання кави поки що не настільки сильно розвинена як це, наприклад, у Великій Британії чи Німеччині.

- У нас досі продають та споживають багато розчинної кави, у супермаркетах у великих обсягах торгують кавою італійського виробника, яка пересмажена і не має відношення до якісного зерна. До якісної кави ми тільки зріємо, — додає Валерій Сиверчук.

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Ірина Мартусенко вважає, що до літа кава може здорожчати ще на 10−15%. А з червня-липня можна очікувати здешевлення на 20%, адже тоді почнуть збирати новий урожай.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні подорожчає шоколад.

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