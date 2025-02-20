Всі поступки росії зроблені ще до початку переговорів: головний дипломат ЄС про переговори рф та США

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кая Каллас попередила, що дискусії щодо розміщення миротворчих сил в Україні можуть зіграти безпосередньо на руку путіну, назвавши це «російською пасткою». Замість передчасних миротворчих пропозицій вона стверджує, що Європейський Союз повинен посилити економічний тиск на росію, зокрема шляхом збереження та посилення санкцій, пише EU Today.

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Каллас відкинула ідею скасування або послаблення санкцій проти росії, підкресливши, що такий крок буде лише винагородою за агресію москви.

«Нерозумно відмовлятися від сильної карти, яку ми маємо в руках, — сказала вона. — Чому росіяни хочуть зняття санкцій? Тому що вони завдають їм болю, і вони хочуть повернутися до звичайної роботи».

Кая Каллас підкреслила, що ЄС повинен продовжувати блокувати росію в глобальних фінансових системах. Та закликала європейських лідерів усунути лазівки в санкціях і не дати компаніям брати участь у непрямій торгівлі з росією через треті країни.

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«Санкції діють лише в тому випадку, якщо вони виконуються належним чином, — заявила вона. — Кожна закрита лазівка є ще одним кроком до обмеження здатності росії підтримувати цю війну».

Каллас висловила стурбованість американсько-російськими переговорами в Ер-Ріяді, попередивши, що будь-яке врегулювання без участі Європи та України буде неефективним.

«Якщо буде укладена якась угода, на яку ми не погоджуємося, то вона просто провалиться, тому що не буде реалізована, — заявила вона. — Якщо погодитися на все запити росії ще до початку переговорів, тоді їхня агресія окупається. Ми перебуваємо в ситуації, як у 1938 році. Різниця зараз у тому, що Україна, на відміну від Чехословаччини, вирішила воювати. Ми повинні перерозподілити наші ресурси, щоб допомогти їм захиститися, щоб ми не зіткнулися з новою світовою війною».

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Раніше прем’єр-міністр Франції сказав, що ми є свідками немислимого альянсу між путіним і Трампом.

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