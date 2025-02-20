41.40 / 41.94 43.32 / 43.93
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Всі поступки росії зроблені ще до початку переговорів: головний дипломат ЄС про переговори рф та США

19:27 20 лютого 2025
Кая Каллас

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кая Каллас попередила, що дискусії щодо розміщення миротворчих сил в Україні можуть зіграти безпосередньо на руку путіну, назвавши це «російською пасткою». Замість передчасних миротворчих пропозицій вона стверджує, що Європейський Союз повинен посилити економічний тиск на росію, зокрема шляхом збереження та посилення санкцій, пише EU Today.

Каллас відкинула ідею скасування або послаблення санкцій проти росії, підкресливши, що такий крок буде лише винагородою за агресію москви.

«Нерозумно відмовлятися від сильної карти, яку ми маємо в руках, — сказала вона. — Чому росіяни хочуть зняття санкцій? Тому що вони завдають їм болю, і вони хочуть повернутися до звичайної роботи».

Кая Каллас підкреслила, що ЄС повинен продовжувати блокувати росію в глобальних фінансових системах. Та закликала європейських лідерів усунути лазівки в санкціях і не дати компаніям брати участь у непрямій торгівлі з росією через треті країни.

РЕКЛАМА

«Санкції діють лише в тому випадку, якщо вони виконуються належним чином, — заявила вона. — Кожна закрита лазівка є ще одним кроком до обмеження здатності росії підтримувати цю війну».

Каллас висловила стурбованість американсько-російськими переговорами в Ер-Ріяді, попередивши, що будь-яке врегулювання без участі Європи та України буде неефективним.

«Якщо буде укладена якась угода, на яку ми не погоджуємося, то вона просто провалиться, тому що не буде реалізована, — заявила вона. — Якщо погодитися на все запити росії ще до початку переговорів, тоді їхня агресія окупається. Ми перебуваємо в ситуації, як у 1938 році. Різниця зараз у тому, що Україна, на відміну від Чехословаччини, вирішила воювати. Ми повинні перерозподілити наші ресурси, щоб допомогти їм захиститися, щоб ми не зіткнулися з новою світовою війною».

РЕКЛАМА

Раніше прем’єр-міністр Франції сказав, що ми є свідками немислимого альянсу між путіним і Трампом.

59

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лілія Ребрик

Можна і дахом поїхати: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Яштіка Ачар'я

270-кілограмова штанга вбила спортсменку: момент трагедії потрапив на відео

Гороскоп на весну для чотирьох знаків зодіаку. Фото Pixabay

До багатства — рукою подати: які знаки Зодіаку зможуть навесні суттєво покращити рівень свого життя

репер та військовий ЗСУ Олександр Ярмак (YARMAK)

Кінець епохи «Вірю в ЗСУ»: популярний співак та військовий звернувся до мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту