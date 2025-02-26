Євген Клопотенко рекомендує: що приготувати на Масницю

Цього року Масниця (Масляниця, Масляна чи Сирний тиждень) триватиме до 2 березня. Свято, що означає прощання з зимою та зустріч весни, часто супроводжується традиційними стравами, серед яких найвідоміші — млинці. Хоча для українців головною стравою цього свята завжди були вареники.

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За тиждень до посту у «Сиропусний тиждень» їсти мʼясо вже не можна, а от яйця, масло, сир і решта молочних продуктів дозволені.

Тому саме вони ставали головними інгредієнтами святкового столу. Десь вареники варили, десь пекли у печі. Звісно, вареники традиційно подавали зі сметаною.

Відомий кулінар Євген Клопотенко нагадав, що для вареників використовували й інші начинки: капусту — тушковану та квашену, варену картоплю, гриби, квасолю, мак, калину, сухофрукти, а часом навіть гречану чи пшоняну кашу. Частенько готували й ліниві вареники різного виду: з сиру й борошна чи картопляні.

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Кулінар запропонував приготувати смачні та швидкі ліниві вареники, які всім будуть до вподоби.

Інгредієнти для лінивих вареників:

Кисломолочний сир 9%: 350 г

Яйце (жовток): 1 шт.

Цукор: 1 ст.л.

Борошно: 4 ст.л. + 1 ст.л. для підпилу

Сіль: ½ ч.л.

Для подачі:

Сметана: 150 г

Ягоди (будь-які за вибором, свіжі або заморожені).

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Приготування:

Сир перетерти через сито, щоб вареники вийшли без грудочок.

У мисці змішати сир, цукор, дрібку солі, та яйце. Додати борошно та замісити тісто.

У каструлю налити достатню кількість води й довести до кипіння.

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Робочу поверхню засипати борошном. Скачати з тіста довгі трубочки і порізати їх на шматочки довільної форми.

Трохи приплюснути й обваляти у борошні.

Відварити шматочки тіста у киплячій воді протягом 2 хвилин після спливання.

Подавати зі сметаною та ягодами. Можна подавати з будь-яким соусом.

Крім того, на Масницю можна готувати млинці з пшона. За словами Клопотенка, цей цікавий рецепт з Центральної України.

Інгредієнти для приготування млинців

200 г пшона

3 ст. л. борошна з гіркою

400 мл молока

3 яйця

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

дрібка солі

3 ст. л. соняшникової олії

150 г абрикосового варення (для подачі)

Приготування:

Промити пшоно кілька разів, залити окропом та залишити на 10 хвилин. Потім злити рідину, перекласти крупу в сотейник, налити 400 мл води та варити 10 хвилин. Потім вилити рідину.

Перекласти зварене пшоно у чашу блендера, влити молоко і дуже ретельно перебити до отримання однорідної маси.

В окремій мисці збити віничком яйця з цукром.

Додати до яєчної маси пшоняну, влити 200 мл молока, яке лишилося, дрібку солі, 3 ст. л. з гіркою борошна та 3 ст. л. соняшникової олії.

Перемішати віничком до однорідності. Маса повинна мати консистенцію рідкої сметани. Якщо вона густіша, додати ще 1−3 ст. л. молока. Залишити млинцеве тісто на 10 хвилин, щоб клейковина розійшлася.

Смажити на добре розігрітій сковорідці з двох сторін.

Подавати з абрикосовим варенням.

Раніше ми розповідали, як приготувати ліниві вареники від маріупольчанки Ольги Матвій та млинці з вареної картоплі.

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