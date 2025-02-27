Індексація пенсій та нові ціни на ліки: що зміниться для українців з 1 березня

Починаючи з суботи, 1 березня, в Україні відбуватимуться певні зміни у різних сферах. Так, зокрема, очікується щорічна індексація пенсійних виплат, яку вже котрий рік поспіль проводять у перший весняний місяць для людий, які вийшли на заслужений відпочинок і більше не працюють, а для працюючих перерахунок проводять місяцем пізніше.

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Так, для понад 10 мільйонів пенсіонерів пенсію (йдеться про її розмір без різноманітних додаткових нарахувань) мають підвищити на 11,5 відсотки. Максимальний розмір індексації обмежений 1500 гривенями, мінімальний складатиме 100 гривень.

А от ціни на продукти зростатимуть. Експерти звертають увагу на те, що ціни на продукти дешевого сегменту (овочі, хліб, крупи, молочка) зростатимуть швидше, ніж на дороговартісні (м'ясо, сири). На це впливає складна ситуація з електроенергією, опаленням та інфляцією.

Також на березень перенесено термін, який відведений керівникам підприємств, які відповідають вимогам критичності, на перебронювання робітників. Нагадаємо, що раніше їм надавався термін до 28 лютого, а наразі вони мають можливість завершити ці процедури до 31 березня. До цієї дати всі бронювання залишатимуться чиннимі.

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Наразі всі заявки на перебронювання військовозобов'язаних від мобілізації відбувається онлайн — через портал «Дія». Серед вимог для визначення критичності — два обв'язкових пункти: середня зарплата працівників не менше 20 000 грн та відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ. Третій пункт можна вибрати з переліку, визначеного Кабміном.

Також з 1 березня очікується зниження ціни на 100 найменувань ліків, які найчастіше купують українці. Так иробники підписали декларацію, домовившися про зниження на 30 відсотків відпускних цін на медпрепарати. Це, зокрема, стосується ліків проти застуди, тиску, сердечно-сосудистих захворювань, знеболювальних препаратів та вітамінів тощо. А уряд встановив граничну торгову в максимум 35 відсотків націнку на безрецептурні препарати, а для рецептурних запроваджено регресивну шкалу націнок.

У березні планується перевірка бази медичних декларацій з сімейними лікарями, аби актуалізувати дані. Така декларація надає громадянам право на певні безоплатні медичні послуги (консультації фахівців, аналізи крові та сечі, флюорографію, кардіограму тощо). У разі виявлення розбіжностей, декларації деактивовуватимуть. Це потрібно взяти до уваги людям, які змінювали паспорти чи номери телефонів, тим, хто укладав декларацію у 2018 році, коли для цього не був обов'язковим податковий номер, а також батькам неповнолітніх дітей — у разі отримання ними ID-картки, необхідно оновити дані замість свідоцтва про народження. Втім, у НСЗУ запевняли, що фінансування для дітей не припинятимуть, навіть якщо в декларації знайдуть невідповідність.

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В останні вихідні березня українці традиційно переходили на літній час, але минулого року Верховна Рада підтримала скасування таких переходів восени і навесні. Втім, президент Володимир Зеленський цей закон не підписав, і минулої осені українці перейшли на зимовий час. Так що, ймовірно, 30 березня стрілки годинника переводитимуться на годину вперед.

Фото Pixabay

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