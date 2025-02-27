Тушкована морква з маслом і лимоном: ситна, корисна та бюджетна страва

Морква — дуже корисна для здоров'я. Морква, приготована на пару з маслом і лимоном — легкий і смачний гарнір, ідеальний для будь-якої трапези. Овоч залишається соковитим та зберігає яскравий колір після варіння, а поєднання вершкового масла та лимону додає вишуканого смаку. Проста і швидка страва, яка чудово поєднується з будь-якою основною стравою, пише видання Retete.

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Складники: 3 середні морквини

30 г вершкового масла

1 чайна ложка лимонного соку

Сіль і перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очищену моркву наріжте круглими скибочками або брусочками, залежно від ваших уподобань. Якщо ви хочете отримати більш елегантний вигляд, ви можете нарізати їх тонше або скористатися спеціальним ножем для нарізання різних форм.

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Наповніть каструлю або пароварку водою до потрібного рівня та поставте на плиту. Коли вода закипить, додайте нарізану моркву в пароварку або сито, стежачи, щоб вона не торкалася води. Накрийте кришкою і готуйте моркву на пару приблизно 10−12 хвилин, поки вона не стане м’якою і ніжною, але збереже свою хрустку структуру.

Після того, як морква приготується на пару, вийміть її з пароварки та покладіть у миску. Додайте масло і дайте йому трохи розтанути, помішуючи, щоб рівномірно покрити моркву. Потім додайте лимонний сік, сіль і перець для додаткового аромату.

Для ще більшої насиченості смаку можна додати дрібно нарізану ароматну зелень, наприклад, петрушку або чебрець.

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