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путін не порушить угоду з Україною: Трамп знову виступив зі скандальною заявою

10:52 1 березня 2025
Трамп

Президент США Дональд Трамп вчергове вразив світ скандальною заявою, похваливши путіна і продемонструвавши повну до нього довіру. Трамп заявив, що він за своєю суттю вірить, що російський лідер не порушить мирну угоду з Україною, оскільки обидва лідери разом пережили «російську містифікацію».

«Я з ним говорив. Я знаю його вже давно, нам довелося разом пройти через російську містифікацію, — сказав Трамп, використовуючи термін, під яким розуміє розслідування втручання москви у вибори 2016 року, пише CNN. — Я не вірю, що він збирається порушити своє слово, коли ми укладемо угоду. Я думаю, що угода зараз буде виконана».

Коли журналіст вказав на прірву в поглядах на путіна між Трампом і прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який сказав, що російському президенту не можна довіряти, лідер США трохи змінив формулювання.

«Знаєте, це довіряти й перевіряти. Давайте назвемо це так, і я думаю, що ми обидва можемо бути такими. Це — ви повинні перевірити, тому що ви ніколи не знаєте, що станеться», — сказав він.

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Нагадаємо, відбулася зустріч Зеленського і Трампа, яка закінчилася скандалом.

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