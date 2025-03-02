ТОП-5 секретів створення затишку в будинку: для цього не потрібно багато грошей

Ці поради варто взяти до уваги і тим, хто живе у власній квартирі, і тим, хто винаймає житло. Якщо ви не збираєтеся з якихось причин робити ремонт, привнести затишок можна такими способами.

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По-перше, замініть текстиль на стильніший. Це стосується як постільної білизни, яка перетворить вашу спальню, так і шторки у ванній кімнаті, яка зробить це приміщення комфортнішим.

По-друге, купіть красивий посуд, і кухня відразу заграє іншими фарбами. Їсти з улюбленої тарілки, пити з особливої чашки — що може бути приємніше?

По-третє, додайте до інтер'єру приємні оку дрібниці. Це можуть бути, наприклад, свічки, вази, статуетки, постери. Особливо важливо оточувати себе предметами, які викликають приємні спогади — наприклад, про туристичну поїздку чи відзначення якоїсь події у колі друзів.

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Затишну атмосферу також допоможуть створити світильники. Ці предмети інтер'єру додадуть житлу стильності. І ще, звичайно, затишок створюють домашні рослини. Вони створюють атмосферу релаксу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на які предмети інтер'єру слід витрачати гроші, а на яких можна заощадити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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