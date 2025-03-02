Є чіткі ознаки: як розпізнати повернення депресії і при цьому не потрапити в пастку

Люди, які роками борються з депресією, чудово здатні розпізнати, що щось відбувається. У кожної людини інший депресивний епізод може проявлятися по-різному, але є певні спільні риси. Як розпізнати «той» момент — розповіли у виданні Zdrowie radiozet.

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Перші ознаки рецидиву депресії дуже непомітні й зазвичай стосуються організму: нам поступово починає не вистачати енергії, ми відчуваємо втому під час найпростіших занять. Єдине полегшення приносить сон, якого постійно не вистачає. Також повинна насторожити втрата колишніх інтересів і пов'язаної з ними радості. Для інших першим тривожним симптомом будуть проблеми з концентрацією, пам'яттю або прийняттям рішень. Інші «червоні прапорці» включають: потреба в ізоляції, небажання зустрічатися з іншими людьми (включаючи близьких), відсутність апетиту, збудження, дратівливість, головний біль неясного походження, біль у животі, діарея або нудота, суїцидальні думки, напади паніки.

Дуже часто перші симптоми рецидиву депресії помічають близькі люди, а не сам пацієнт. Варто поговорити з рідними про те, що ви відчуваєте і що вас турбує. Депресія — це дуже підступна хвороба, яка може атакувати без попередження, навіть якщо здається, що медикаментозне лікування та терапія були ефективними.

Точно невідомо, чому в одних людей хвороба рецидивує, а в інших — ні. Ми можемо лише навчитися розпізнавати перші сигнали та реагувати якомога швидше. Люди з діагнозом депресія повинні регулярно контактувати з фахівцем, який знає історію хвороби та життєві обставини пацієнта. Бажано завжди мати при собі номер телефону свого лікаря, навіть якщо здається, що все гаразд. Варто поговорити з фахівцем, навіть якщо ми не впевнені, чи справді хвороба повертається. Пам'ятайте, що це може визначити тільки лікар. Слід пам’ятати, що депресія — це не стан, з яким ми можемо впоратися самостійно: хоча підтримка родини та друзів надзвичайно важлива, ключовими методами є психотерапія та медикаменти.

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Хоча це не завжди так, депресія часто повертається внаслідок якоїсь життєвої події. Коли ми бачимо, що починаємо відчувати себе все гірше і гірше, варто запитати себе, в який момент сталося погіршення? А може навпаки: нічого не змінилося в нашому житті? Якщо причиною депресії є те, що ми не можемо залишити позаду, не дивно, що хвороба повертається. Звичайно, не всі проблеми можна вирішити просто так, але поглянути на життєві зміни, які відбулися останнім часом, варто. Можливо, щось викликало сильний стрес і рецидив є природною реакцією організму. Інші поширені «тригери» включають: сімейні конфлікти, фінансові проблеми, втрата роботи, зловживання алкоголем, інша хвороба, погіршення останнього епізоду депресії, виявлення захворювання у члена сім'ї.

Пастка, в яку потрапляють багато пацієнтів з депресією, полягає в тимчасовому поліпшенні їхнього самопочуття, наприклад, через ліки, які вони приймають. Почуваючись набагато краще, багато людей вирішують припинити прийом антидепресантів: це помилка, через яку депресія може повернутися з подвоєною силою. Рішення про припинення терапії завжди повинен приймати лікар, який враховуватиме різні фактори.

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