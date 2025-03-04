Це може призвести до болю в животі: продукти, яких слід уникати під час дієти

Багато людей не можуть схуднути, навіть якщо вважають, що дотримуються правильної дієти. Причина, чому ваша дієта не працює, може полягати в тому, що ви їсте певні продукти — якщо ви хочете схуднути, обмежте їх споживання до мінімуму. Вони можуть підвищити апетит, уповільнити метаболізм і призвести до накопичення жиру, пише testosterone.

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Ви можете подумати, що тільки чипси шкідливі, але це не так. При схудненні виключіть зі свого раціону крекери, хліб, рисові вироби, кренделі та подібні продукти, які в організмі перетворюються на прості вуглеводи. Після їх вживання підвищується рівень глюкози в крові і посилюється секреція інсуліну, що призводить до перетворення цукру в жир. В результаті рівень глюкози знову падає, і у вас знову виникає апетит до солодощів і закусок. Інша проблема полягає в тому, що перекуси не призводять до відчуття ситості і їх можна їсти у великих кількостях. Такий же ефект має вживання хліба, макаронів і рису. Замість перекусів їжте невеликими порціями, що містять здорові овочі, ненасичені жири та білок.

Готові, заморожені страви виглядають спокусливо, але багато виробників використовують у них багато солі. Сіль затримує воду в організмі, через що ви виглядаєте та почуваєтеся гірше. Це також уповільнює процес схуднення. Готова продукція повинна мати приємний смак, тому виробники додають до неї багато жиру, який є носієм смаку, а також штучні підсилювачі смаку. З цієї причини набагато краще готувати вдома.

Клітковина є важливою складовою нашого раціону, яка дає нам відчуття ситості, навіть якщо ми обмежуємо споживання калорій. Бажано, щоб вона походила з овочів і фруктів, а не додавалася великою одноразовою дозою у вигляді батончика. Це може призвести до болю в животі, діареї або запору. Крім того, більшість батончиків містять велику кількість цукру та штучних добавок.

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Коли ви їсте знежирені продукти, ви споживаєте їх на 30 відсотків більше, ніж звичайних, що означає збільшення калорій. Те, що продукт нежирний, не означає, що він здоровий. Щоб забезпечити потрібний смак, виробники збільшують у таких продуктах кількість цукру, солі та інших шкідливих речовин. З цієї причини вони навіть менш здорові, ніж звичайні продукти.

Багато говорять про штучні фруктові соки, але навіть справжні не рекомендуються на дієті для схуднення. Навіть несолодкий фруктовий сік містить багато цукру. Звичайні фрукти набагато корисніші, оскільки містять багато клітковини. Вживання фруктового соку призводить до підвищення рівня глюкози. Вживаючи фруктовий сік під час їжі, ви їсте більше та підвищуєте ризик розвитку резистентності до інсуліну та діабету.

Економія не окупається, коли ми сидимо на дієті. Коли ви купуєте продукти у великих упаковках — наприклад, макарони, пластівці чи чіпси, ви з’їдаєте їх набагато більше, ніж коли обираєте маленьку упаковку. Ваш мозок знає, що є більше їжі, тому ви інстинктивно тягнетеся за іншою порцією. Те ж саме вірно, коли ви купуєте їжу на розпродажі.

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Алкоголь дуже негативно впливає на втрату ваги, тому більшість експертів не рекомендують його вживати. Навіть вживання напоїв, які містять менше калорій, не працює. Будь-який алкоголь є джерелом порожніх калорій і не дає поживних речовин. Крім того, коли ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, шанс порушити дієту набагато більше.

Незважаючи на те, що цільнозерновий хліб трохи корисніший за білий, він все одно містить велику кількість вуглеводів і багато солі. Крім того, не робіть помилки, з’їдаючи більше скибочок цільнозернового хліба, ніж білого. Під час дієти краще повністю відмовитися від вживання хліба, або значно його обмежити.

Раніше «ФАКТИ» писали про дієту при депресії — що їсти, щоб підтримати нормальний стан.

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