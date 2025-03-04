«Ця людина не протримається дуже довго»: Трамп у новій заяві натякнув на Зеленського

Президент Дональд Трамп заявив, що цими днями він розмовляв з європейськими колегами, щоб обговорити припинення війни в Україні.

«Ми збираємося укладати угоди з усіма, щоб зупинити цю війну, включаючи Європу та європейські країни, — сказав Трамп журналістам у Білому домі. — Здебільшого це мої друзі, глави держав, глави різних країн. За останні два дні мені телефонували чотири прем’єр-міністри та п’ять президентів, і вони хочуть це вирішити».

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CNN звернулася до Білого дому, щоб запитати, з якими лідерами спілкувався Трамп.

Західні лідери цими вихідними намагалися підтримати Україну після різкої п’ятничної зустрічі між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

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Пізніше Трамп розкритикував Зеленського за коментарі, які передбачають, що війна з росією триватиме ще довго.

«Президент Зеленський зробив заяву в AP, — сказав Трамп. — Він сказав, що думає, що війна триватиме довго, і краще б він не мав рації. Це все, що я кажу».

Не називаючи імені Зеленського, Трамп також припустив, що український президент може «не протриматися дуже довго», якщо він не укладе угоду.

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«Тепер, можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не протримається дуже довго, — сказав Трамп. — Цю людину не будуть довго слухати, тому що я вважаю, що росія хоче укласти угоду, я вважаю, що народ України, безумовно, хоче укласти угоду».

Раніше повідомлялося, що Трамп призупинив військову допомогу Україні.

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