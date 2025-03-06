Кількість українських біженців може масово зростати: експерт назвав умови, за яких це відбудеться

Днями стало відомо, що Німеччина готується приймати нову хвилю українських біженців. Причина — політика президента США Дональда Трампа. Доктор філософських наук, директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха вважає, що на кількість тих, хто може виїхати з країни, впливає два фактори.

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«Це збільшення кількості біженців можливе, якщо посиляться обстріли. Особливо стосується це великих міст. Якщо не вистачатиме засобів ППО від США, це вплине на кількість біженців. І в той же час росія нарощуватиме кількість обстрілів наших тилових міст. Другий фактор — це фінансові спроможності українців. Бо матеріальний стан людей погіршиться, якщо припиниться фінансова допомога. Люди втратять роботу, достаток зменшиться і вони поїдуть за кордон. Наразі це лише гіпотетично, це не матиме миттєвого ефекту. Станеться це лише тоді, коли ми дійсно побачимо, що ці явища почнуть помітно впливати на українців», — сказав експерт.

Головаха додав, що різке збільшення хвилі міграції можливе лише за умови значного погіршення ситуації на фронті. Мова йде про окупацію значних нових територій, або коли росіяни підійдуть до великих міст.

«Багато людей й надалі обиратимуть наближені країни — Польщу, Румунію. Більш адаптивні будуть їхати далі. Наприклад, зараз чудові умови для наших біженців створила Ірландія. І там збільшується кількість українських біженців. Якщо Європа побачить нову велику хвилю біженців, вона сама буде включати механізми їхнього розподілу. Адже неможливо, щоб усі українці жили у двох-трьох країнах», — додав Євген Головаха.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що чекає на українських біженців у країнах Європи у 2025 році.

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