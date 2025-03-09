Смачно у пост: «максимально бюджетна» ікра з буряків

Триває період Великого посту, коли віруючі не вживають продукти тваринного походження, замінючи їх на страви з овочів. Гарним варіантом пісної закуски буде й ікра з українського суперфуду — буряка.

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Як її приготувати, розповіла фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше виклала рецепт квасолі, тушкованої з цибулею.

Що потрібно:

буряк — 4 шт;

морква — 3 шт;

цибуля — 3 шт;

олія — 100 г;

томатна паста — 100 г (також можна взяти свіжі помідори 5 шт, або ж склянку томатного соку);

сіль, перець за смаком;

цукор — 1 ч. л;

оцет 6% - 10 мл;

зелень — для подачі.

Хід приготування

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Овочі натерти сирими на крупну тертку, викласти у посуд для запікання з кришкою, влити, перемішати і залишити томитись в духовку до розмʼякшення при температурі ~ 160 градусів (близько години).

Поставити ікру на плиту, додати томат і тушкувати до повного випарювання вологи.

Наприкінці додати всі спеції та оцет.

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Готово!

«Найкраще смакує охолодженим. А на другий день — це взагалі…», — розповідає блогерка.

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Також «ФАКТИ» розповідали, як моментально зварити буряк.

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