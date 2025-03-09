Смачно у пост: «максимально бюджетна» ікра з буряків
Триває період Великого посту, коли віруючі не вживають продукти тваринного походження, замінючи їх на страви з овочів. Гарним варіантом пісної закуски буде й ікра з українського суперфуду — буряка.
Як її приготувати, розповіла фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше виклала рецепт квасолі, тушкованої з цибулею.
Що потрібно:
- буряк — 4 шт;
- морква — 3 шт;
- цибуля — 3 шт;
- олія — 100 г;
- томатна паста — 100 г (також можна взяти свіжі помідори 5 шт, або ж склянку томатного соку);
- сіль, перець за смаком;
- цукор — 1 ч. л;
- оцет 6% - 10 мл;
- зелень — для подачі.
Хід приготування
Овочі натерти сирими на крупну тертку, викласти у посуд для запікання з кришкою, влити, перемішати і залишити томитись в духовку до розмʼякшення при температурі ~ 160 градусів (близько години).
Поставити ікру на плиту, додати томат і тушкувати до повного випарювання вологи.
Наприкінці додати всі спеції та оцет.
Готово!
«Найкраще смакує охолодженим. А на другий день — це взагалі…», — розповідає блогерка.
Також «ФАКТИ» розповідали, як моментально зварити буряк.71
Читайте нас у Facebook