Алергія або непереносимість: переваги і недоліки розчинної кави

Розчинна кава на даний момент є найпопулярнішим кавовим напоєм. Проте у багатьох досі виникають сумніви щодо його корисності. Напій можна придбати в двох видах: порошок і гранули. Отримання розчинної кави відбувається так: кавові зерна подрібнюють, а потім заливають гарячою водою під великим тиском. В результаті виходить екстракт кави в рідкому вигляді. Цей екстракт висушують. Сушіння здійснюється двома способами: сублімаційним або розпиленням.

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Сублімаційна сушка кави передбачає заморожування отриманого кавового екстракту з подальшою сублімацією. На цьому етапі отримують кавовий порошок.

Другий спосіб передбачає розпилення екстракту на холодну поверхню, з якої випаровується вода. Створюються гранули розчинної кави.

Щоб приготувати розчинну каву, її треба просто залити водою. Цікаво, що розчинна кава також розчиняється у холодній воді та ідеально підходить для кави з льодом, пише onet.

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Деякі люди побоюються, що розчинна кава шкідливіша, ніж мелена. Як відомо, все має свої переваги і недоліки. Вплив кави на здоров’я залежить від її дози (як меленої, так і розчинної). Однак помірне вживання кави — в тому числі розчинної — благотворно впливає на здоров’я.

Хоча кофеїну більше у меленій каві, він також міститься і у розчинній. Це означає, що напій стимулює, але менш дратує травну систему. Кофеїн може мати захисну дію від хвороби Паркінсона. Він надходить до мозку, тому відповідає за покращення настрою.

Кава є джерелом антиоксидантів. Вони відповідають за протиракову дію — знищують вільні радикали. Тут можна виділити хлорогенову кислоту. Виявляється, вона захищає організм від раку простати, грудей і матки. Також варто згадати кахвеол і кафестол — це дитерпеноїди, які, як вважають, мають захисну дію на печінку. Існує навіть вірогідність, що вони можуть викликати загибель ракових клітин, а також мають протизапальну дію.

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Важливо знати, що помірне вживання кави (3−4 чашки) знижує ризик інсульту. Але споживання кофеїну може короткостроково підвищити артеріальний тиск, рівень інсуліну, холестерину та гомоцистеїну.

Людям з проблемами кишечника варто відмовитися від кави або значно скоротити її кількість. Не рекомендується він і при синдромі подразненого кишечника. Вживання такими людьми кави може призвести до діареї та болю в животі. Ви не повинні мати розчинну каву у своєму раціоні, якщо у вас рефлюкс. Може викликати подразнення шлунку та печію. Також не можна пити каву людям з алергією або непереносимістю.

Надмірна кількість кави може спричинити проблеми з серцево-судинною системою. Доведено навіть, що при тривожних і невротичних розладах вживання кави може викликати страх, нервозність або агресію.

Крім того, варто зазначити, що вплив кави залежить від тих, хто її п’є. Ті, хто не може щодня обходитися без кави, мають більшу толерантність. Одні люди метаболізують каву швидше, інші повільніше. Це питання, на які ми не маємо впливу.

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Нагадаємо, як приготувати ідеальну чашку кави.

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