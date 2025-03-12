Додайте чайну ложку олії до ранкової кави: так ви знизите рівень цукру

Свіжозварена кава заряджає енергією зранку. Ми любимо додавати у неї молоко, вершки, цукор, іноді спеції, але мало хто знає про секретний інгредієнт, який допомагає знизити рівень цукру в крові. Це… оливкова олія, пише видання zywienie.medonet.

ВІДЕО ДНЯ

Олеато — кава з додаванням оливкової олії. Його винайшов і популяризував Говард Шульц, засновник мережі кав'ярень Starbucks. Його надихнув звичай жителів Сардинії споживати оливкову олію, і він спробував додати цей інгредієнт до кави.

Так було створено характерне, густе олеато.

Оливкова олія багата антиоксидантами — вони сприяють виведенню вільних радикалів з організму. Вітамін А у ній підтримує роботу зорової системи, вітамін Е знижує рівень шкідливого холестерину, запобігаючи утворенню атеросклеротичних бляшок.

РЕКЛАМА

Крім того, споживання оливкової олії може знизити ризик деяких видів раку. Цей інгредієнт благотворно впливає на роботу кишечника, оскільки запобігає запорам. Він також захищає шлунок від дії кислот і, отже, від надмірного подразнення.

Кава з додаванням оливкової олії рекомендована людям, яким важко підтримувати належний рівень цукру в крові. Фенольні сполуки, що містяться в оливковій олії, підтримують метаболізм глюкози, таким чином покращуючи чутливість і ефективність інсуліну. Дослідження показали, що включення охарактеризованого інгредієнта у ваш щоденний раціон може знизити ризик діабету 2 типу до 13 відсотків.

Рецепт олеато дуже простий. РЕКЛАМА Просто зваріть каву так, як вам подобається, а потім додайте чайну ложку оливкової олії. Для кращих результатів ви можете змішати все до отримання однорідної консистенції.

Смак олеато трохи відрізняється від смаку традиційної кави, тому, щоб збалансувати його, варто додати спеції, такі як кориця, кардамон або ваніль. Напій буде ароматним, смачним і корисним!

Нагадаємо просту пораду кардіолога про те, як зробити каву кориснішою для здоров'я.

РЕКЛАМА

134

Читайте нас у Facebook