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Котлети з картоплею: такої смакоти ви ще не куштували

20:06 21 березня 2025
Котлети з картоплею

Котлети з м'ясного фаршу та картоплі - це щось нове у кулінарії, але точно не розчарує. Поєднання інгредієнтів дозволяє отримати поживну страву з багатим насиченим смаком та ароматом, ділиться кулінарка Світлана Шестак, яка раніше давала рецепт пісних котлет із квасолі.

Складники:

  • 500 г фаршу (свинина)
  • 4 середніх картоплини
  • 1 цибулина
  • 2 ст.л. томатної пасти
  • Сіль, перець та інші спеції за смаком
  • 200 мл води

Приготування:

Картоплю натираємо на великій тертці. Також потрібно натерти цибулю. Всі три інгредієнти: цибулю, фарш і картоплю змішуємо, додаємо спеції. Формуємо котлети, які потрібно обсмажити з обох боків до рум'яної скоринки. Додаємо томатну пасту і заливаємо водою, тушкуємо котлети під кришкою до випаровування води.

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Нагадаємо рецепт «ледачих» котлет по-київськи.

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