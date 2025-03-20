Котлети з картоплею: такої смакоти ви ще не куштували

Котлети з м'ясного фаршу та картоплі - це щось нове у кулінарії, але точно не розчарує. Поєднання інгредієнтів дозволяє отримати поживну страву з багатим насиченим смаком та ароматом, ділиться кулінарка Світлана Шестак, яка раніше давала рецепт пісних котлет із квасолі.

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Складники: 500 г фаршу (свинина)

4 середніх картоплини

1 цибулина

2 ст.л. томатної пасти

Сіль, перець та інші спеції за смаком

200 мл води

Приготування:

Картоплю натираємо на великій тертці. Також потрібно натерти цибулю. Всі три інгредієнти: цибулю, фарш і картоплю змішуємо, додаємо спеції. Формуємо котлети, які потрібно обсмажити з обох боків до рум'яної скоринки. Додаємо томатну пасту і заливаємо водою, тушкуємо котлети під кришкою до випаровування води.

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Нагадаємо рецепт «ледачих» котлет по-київськи.

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