З приходом до влади Дональда Трампа турбулентність у світі зашкалює. Іноді здається, літак, на якому ми знаходимось, падає в повітряну яму з неймовірною швидкістю й вирівняти його неможливо. Але якось тримаємось. Хтось налаштований песимістично, комусь усе байдуже, а хтось, навпаки, переживає ейфорію. — Особисто мені страшно, — відверто каже 49-річний український кобзар американського походження Юрій Фединський, який нині разом з дружиною Марією та п’ятьма дітьми знаходиться у США з гастрольним туром. — Справді, відчуваю великий страх, хоч і намагаюся його побороти, бо він деморалізує. Юрко з’явився на світ у родині американця та доньки емігрантів з України. Ще наприкінці 90-х, бувши 23-річним юнаком, залишив Нью-Йорк, бо, каже, ніколи не відчував себе американцем й дуже прагнув оселитися на землі своїх предків. Доля привела його у село Крячківку, що під Пирятином на Полтавщині. Тут створив власну сім’ю, тут народилися його діти й він відкрив майстерню з виготовлення старовинних струнних інструментів. Започаткував міжнародний фестиваль автентичної української культури «Древо роду кобзарського». Завдяки йому Крячківка стала центром відродження українського кобзарства. «ФАКТИ» звернулися до Юрія з проханням розповісти про свої враження від «Америки Трампа».

Трамп думає, що він друг путіна, але путін не дружить ні з ким

— російська імперія нищить свободу й незалежність. Українці це знають і розуміють, як це працює. Але досі не було такого, щоб московський дух охопив Америку, — говорить Юрій Фединський. — Усі ці проблеми тут створила москва. Проте американці ще не готові цього збагнути — вони не знають, що це таке, й можуть стати жертвою цього антилюдського експерименту. Ось це мене й страшить.

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В Україні я завжди боровся проти російської імперії, виходячи на Майдан, подорожуючи з кобзарськими турами. А тепер доводиться боротись проти неї в Америці. Бог і Майдан, певно, мене до цього готували. Але це виглядає сюром.

Юрій Фединський разом з дружиною Марією та п’ятьма дітьми знаходиться у США з гастрольним туром

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Раніше ніхто навіть уявити не міг, що президент США може бути заодно з путіним. Трамп думає, що він друг путіна, але путін не дружить з людьми, бо дружба — це любов.

Американський президент продовжує відверто служити путіну. Це вже всім ясно. Він зрадив свою країну, зрадив вільний світ. Воюючи проти наших союзників, зазіхаючи на території Канади, Гренландії, Панами, він діє не на користь США. Але, знаєте, вчора почув від одного американця: «Нам дійсно потрібні ці території. путін же забрав Крим, а хіба Трамп гірший?». Це і є результат московської пропаганди.

Водночас більшість американців кажуть, що це конспірологія. А зустріч у Білому домі Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом Зеленським 28 лютого називають великим саботажем.

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— У США, до речі, зараз багато московської пропаганди?

— Дуже багато. Вона ллється з «Раша тудей», РТ, трампівського Fox News. Сьогодні читав, що президент володіє також телеканалом CNN, який купив Маск.

При цьому багато потужних ЗМІ, як от MSNBC, ABC, CBS не контролюються владою. Тут навіть комедійні компанії підтримують Україну своїм гумором, висміюючи Трампа та його оточення у своїх програмах, показуючи правду через комедію.

Але закриття «Голосу Америки» й «Радіо Свобода» — це черговий і дуже болючий удар по свободі слова.

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— Чи можливий в Америці Майдан з огляду на велику кількість невдоволених політикою Трампа та масові протести, які охопили країну?

— Думаю, американці не готові до цього. Бо коли Трамп каже, що на протести потрібен дозвіл, то вони відповідають (принаймні я чув це вже від трьох осіб): «Ок, ми зробимо». Але який дозвіл? Хіба не зрозуміло, що наступним кроком буде розправа над протестантами?

Є духовні закони і є державні. Державні створені, щоб підтримувати духовні. Але тепер в Америці можуть арештувати людей, незгодних з політикою влади. Водночас запроваджується цензура, згортаються кібератаки проти росії, видаються дозволи «хорошим» руським олігархам на купівлю американського громадянства… Зрозуміло, в інтересах якої країни все це робиться.

— Сьогодні багато балачок про те, що Трамп є агентом кремля, і це виглядає як правда. Ви у це вірите?



— Це всі знають. Думаю, щонайменше 50% американців, а то й більше, в цьому переконані. Це ж очевидно. Трамп прямо заявляє, особливо останнім часом, що росія допомагала йому виграти вибори. Він пишається цим. Тому відкрито робить все, що хоче російський диктатор.

Не сумніваюсь, що величезна роль у сьогоднішній політиці США належить IТ-технологіям. путін має великий IT-ресурс, завдяки чому відбуваються масові фальсифікації через вкиди фейків у соцмережі. Він має шпигунську сітку й знає, як хакнути виборчі комп'ютери. путін, Маск і Цукерберг фактично контролюють фейсбук і багато інших мереж, через які дуже легко зомбувати людей. москва давно це робить.

Гітлер так само працював, через зомбування німців. Трамп — це американська версія Гітлера, зі своєю харизмою.

Українцям не слід ворогувати з Америкою

— Юрію, на вашу думку, чому США вибрали таку непередбачувану людину на пост президента?

— Як на мене, за нього цілком могли голосувати 30%. Ще приблизно стільки ж голосували за кандидатку від Демократичної партії. Решта або не голосували, або голосували за третю партію.

За моїм дослідженням, з тих 30%, хто вибрав Трампа, можливо, 20%, а може, лише 10% дійсно бажали бачити його президентом. Просто вони не хотіли правління демократів.

У цьому й полягає небезпека двопартійної системи. Але, гадаю, навіть ті 10% хотіли б, щоб США допомагали Україні. Мені здається, 95% американців хочуть, щоб Україна перемогла. Американці не люблять путіна. Вони знають, що це страшний ворог, і вони солідарні з Україною. Народ Америки став на захист українського президента.

"Мені здається, 95% американців хочуть, щоб Україна перемогла", - говорить Юрій.

Тому ворогувати з Америкою українцям зараз не потрібно. Це конкретно Трамп за підтримки путіна робить нас ворогами. Ну, іще за підтримки людей, які працюють на нього за великі гроші. Як от сьогоднішній віцепрезидент Джей Ді Венс. Раніше він ненавидів Трампа. Але за великі бабки полюбив його.

Моє оточення в Америці говорить, що вони не хочуть Трампа. Вони просто тимчасово обдурені. Мине ще трохи часу, й більшість республіканців зрозуміють, що вони зробили страшний, катастрофічний вибір.

путін і Трамп — це єдиний ворог. Я вірю в американський народ, я його добре знаю. Він жив у свободі багато сотень років, і його так просто не підкорити.

Впевнений, ми зуміємо очистити простір від тієї брехні й тієї сили, які мають ці недобрі люди в Америці. Адже американська політика — це політика безпеки України та світу.

— Скандал в Овальному кабінеті спрацював проти Трампа. Чи можливий у найближчій перспективі імпічмент йому? Яким чином це відбувається?

— Імпічмент можливий, але цей процес не буде швидким. На сенаторів тиснуть їхні виборці, вимагаючи дострокового припинення повноважень президента, і це може спрацювати.

Трампа можуть відправити в тюрму як зрадника національних інтересів. Він, хоч і президент, але такий же громадянин своєї країни, як і інші.

Американці мають різні способи прибрати президента навіть без імпічменту. Ви знаєте, що принаймні двоє людей намагалися знищити Трампа фізично. Я не підтримую такого способу, але він існує.

Трамп сам себе заганяє в яму. Щодня такі дурні речі говорить! Може, завтра він скаже: «Так, я агент кремля, але я президент США!». Він навіть забув, що назвав Зеленського диктатором. Дійсно забув чи прикинувся?

Та все ж, коли він зрозуміє, що йому гаплик, йому просто слід прислухатись до того, що говорить народ, і допомагати Україні. Це найкращий варіант для нього.

— Як вважаєте, чому американський суд уже двічі не міг відправити Дональда Трампа у відставку? Перший раз за ймовірну спробу скасувати його поразку на виборах 2020 року, а другий — за ймовірне неправильне поводження з секретними документами?

— Я не маю щодо цього конкретної інформації. Може, ніколи й не матиму, бо документи можуть засекретити. Хоча логічно: якщо суд підкуплений, то він скаже, що президент не винен.

Та очевидно, Трампу не судилося стати дійсно лідером світу. Лідерами вільного світу є ми, українці. Ось чому Трамп не любить Зеленського. Трамп і його свита Зеленського не чують. Але Зеленський супермолодець. Він завжди говорить прямо й отримує, що треба отримати.

— Як позначається така агресивна політика господаря Білого дому на економіці країни й на житті кожного американця?

— Я дуже не хотів би бачити руйнування економіки Сполучених Штатів, за незалежність яких від Великої Британії у 1770−1776 роках виходила на барикади моя прапрапрабабуся.

Зараз Америка не збагачується, а знищується. Це погано, але у простих американців розплющилися очі, й вони побачили, що Трамп не принесе їхній країні жодної економічної чи політичної користі.

І якщо канадці допоможуть американцям прозріти через справедливу торгівельну війну, тоді браво, Канадо!

Про підвищення тарифів на імпорт з Америки на 25% заявили також Ісландія й деякі європейські країни.

Хоча багато хто з республіканців вірить, що вони стануть багатшими після введення жорстких економічних правил і що у США настане золота епоха. Вчора мій дядько сказав мені, що вже скоро всі отримають чеки на 5 тисяч баксів від адміністрації Трампа, про що заявив Ілон Маск.

Сьогодні путін за величезні гроші хоче купити Америку, щоб вона була йому вірною. І це може спрацювати, бо американці люблять гроші, а також дешевий путінський газ і дешевий бензин. Трамп їх купить за великі гроші, за які путін продовжуватиме нищити Україну. Це і є путінсько-трампівський план.

Але люди, здатні аналізувати, розуміють, що Америці настане гаплик. І одна з причин цього — обвал економіки. І це знову ж путінська «методичка».

США, скориставшись ситуацією, продали європейцям стару зброю, яка їм не потрібна

— путін з Трампом просто ділять світ між собою… Що, по-вашому, має робити Україна після того, як її найбільший стратегічний партнер завдав величезного удару? Прийняти умови Трампа й віддати йому половину корисних копалин чи що там він іще хоче?

— Здатися — означає дати путіну швидкий шанс повністю нас знищити. На моє переконання, такий план існує, і Трамп з путіним його розробляють разом. Вважаю, Трамп хоче офіційно укласти контракт із Зеленським, згідно з яким Америка забере не 50%, а значно більший відсоток корисних копалин.

В іншому випадку, якщо росія, не дай Боже, окупує Україну, Трамп сподівається на те, що путін дозволить йому забрати ці мінерали. Ідіот! путін не дасть йому нічого!

Українці сьогодні повинні просити гроші наперед, за які вони куплять зброю для ЗСУ та будуть воювати далі. Це наші ресурси! Не треба їх віддавати ні Трампу, ні путіну. Але нам потрібні кошти, щоб купити зброю.

Хоча й так більшість грошей для підтримки України дає Європа, наскільки я знаю. Америка ж, скориставшись ситуацією, продала європейцям стару зброю, яка їй не потрібна.

Загалом, на моє переконання, всі озвучені суми допомоги — це суперумовно. Не все вирішують американські долари. Нашим щитом є Бог. Він може знайти гроші, зброю й багато чого іншого від інших держав.

Головне, що європейці будуть з нами. Бо вони бояться втратити Європу. Англійці вже сказали, що готові відправити своїх солдатів до України. Вони зрозуміли, що Третя світова триває вже три роки чи й більше. На полі бою корейські солдати, китайські та американські бомби, іранські «шахеди»… Якщо ж США відмовляються не тільки від України, а й від НАТО та від Європи, тоді що треба? Тоді на захист вільного світу мають стати солдати з інших країн. Нам потрібне серйозне військове підкріплення. Чому це світ вирішив, що битися повинні лише українці?

— Ви знаєте, як нам перемогти?

— Ні, не знаю. Просто вірю в перемогу. Ми не можемо здаватися, щоб наші смерті не були марними. Ми вже поклали тисячі душ і тіл за нашу свободу.

Мушу взяти на себе велику відповідальність і сказати українцям: «Ми виграємо, ми мусимо вистояти, мусимо воювати далі».

А приблизна формула перемоги має такий вигляд: Україна плюс Європа, плюс Канада, плюс Америка без Трампа чи навіть без Америки. У будь-якому разі, маємо продовжувати роботу зі знищення московії. В неї вже кінчаються солдати, бо інакше чому тоді корейці воюють? І не бояться ж, що станеться Третя світова війна. Ядерність держав їм не допоможе.

Відомий американський політик XVI століття Патрік Генрі колись сказав: «Дайте мені свободу або смерть!». Це дуже актуальне сьогодні гасло.

Ми повинні робити все можливе заради нашої свободи і нашого життя. Повинні воювати на двох фронтах: вдома й по цілому світу. Для нас свобода — це життя. І життя — це свобода. Це наші одвічні місії. Ми не будемо цілувати чоботи Трампа! Американці готові вчитися в України. Бо ми є їхнім вчителем, який пройшов через неволю й геноцид, і цим пояснюється, чому великий відсоток американців любить Україну. Так що не таїмо образи на Америку. Це для нас стратегічний партнер. Сподіваюсь, є способи виправити ситуацію.

— Юрію, ви особисто мали якісь надії на так званий договір про мир Трампа?

— Так, не буду лукавити. Він же давно заявляв, що може дуже швидко зупинити російсько-українську війну, яку ми, як ніхто інший, теж хочемо зупинити. Але путін не погоджується припиняти війну та шантажує Трампа. Той винною у війні «призначив» Україну й Зеленського зокрема. І змушений тепер показувати, що все робить для того, щоб отримати Нобелівську премію миру. По-англійськи це звучить як sugar-coated surrender, тобто, подача в цукровій глазурі.

І це так само, як «русскій мір». Не справжній мир. Але американцям подається за благо.

— Ви наразі в гастрольному турі Америкою разом з родиною. Це гарна нагода донести до місцевого населення правду про українсько-російську війну…

— Як український кобзар я вже сьомий рік гастролюю по США, але вперше з сім’єю. Проїдемо через Флориду, Вермонт, Міннеаполіс, Колорадо, Техас, Міннесоту…

Наш благодійний тур проходить суперуспішно! Я навіть не сподівався на таку підтримку публіки. Це додає нам усім величезного натхнення.

"Ми проїдемо через Флориду, Вермонт, Міннеаполіс, Колорадо, Техас, Міннесоту", - ділиться Юрій

Протягом двох місяців проведемо пів сотні зустрічей з представниками різноманітних прошарків континенту. У нас досить насичена програма, в яку включені як кобзарські думи, так і пісні англійського Ренесансу та епохи Відродження, а також автентичні українські народні танці та пісні. Хоча це не концерти, як дехто думає, а культурно-просвітницький тур, який передбачає насамперед спілкування з людьми.

Під час зустрічей я намагаюсь не говорити відверто про Трампа, але не завжди це вдається. Мої думки слухачі підтримують, ми з ними на одній хвилі.

Колись мій дід, мамин батько, професор зі Львівщини, через сталінські репресії втік з України до США, де народилися його діти й онуки, в тому числі я. Й для мене, українця американського походження, який займається кобзарюванням вже чверть століття, дуже важливо говорити, що насправді відбувається у США.

Вірю, що такі культурно-просвітницькі проєкти дуже потрібні. Кобзарі завжди передавали своє слово масам, а дух передавав його, куди треба.

От я дивлюся, як співають мої діти, й відчуваю дух їхнього співу. Це дух очищення. Я не хочу мати американських дітей. Я хочу мати найкращих українських дітей, якщо це можливо.

Хоча психологічно це найважча моя поїздка…

Раніше про нові реалії в геополітиці, про перспективи завершення війни й не лише «ФАКТИ» поговорили з відомим істориком Юрієм Фельштинським, який з 1978 року мешкає у США. Інтерв'ю було записано наступного дня після діалогу Трампа з путіним.

Фото, відео надані Юрієм Фединським та з відкритих джерел



На відео: Легендарна пісня «Ой там на горі». Виступ родини Фединських перед дітьми та вчителями українського садочка «Світличка» (Пенсільванія)

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