У той час, коли українські війська втрачають контроль над захопленою минулого року частиною Курської області росії, вони влаштували вторгнення до сусідньої Бєлгородської області. Днями кілька російських воєнних кореспондентів повідомили, що українські підрозділи перебувають там та ведуть бої з російськими військами, пише Reuters.

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Ні Київ, ні москва не підтвердили цю інформацію, хоча Міністерство оборони росії заявило десять днів тому, що його війська завадили п'яти українським спробам перейти кордон у Бєлгородській області.

Українські військові не коментують будь-які наступи, що доцільно з міркувань оперативної безпеки, йдеться у статті.

Андрій Коваленко з Ради національної оборони та безпеки України припустив, що українські сили можуть діяти в Бєлгородській області, «нейтралізуючи загрози» з боку російських військ, що зосередилися біля кордону.

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Українська операція також може бути спробою відвернути російські сили, які намагаються вибити останні українські підрозділи з сусідньої Курщини.

Еміль Кастехельмі, військовий аналітик із фінської Black Bird Group, сказав, що українські війська пробили перші російські оборонні укріплення та просунулися, швидше за все, на глибину від трьох до чотирьох кілометрів.

Але, за його словами, малоймовірно, щоб вони здійснили серйозний прорив і загрожували будь-яким важливим російським логістичним маршрутам або містам.

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«Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив. Це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало, — сказав він Reuters. — Немає належного елемента несподіванки, і російська присутність у цьому районі достатньо сильна, щоб принаймні проводити здебільшого успішні оборонні операції».

Тим часом, як повідомлялося, підрозділи ЗСУ просунулися на Луганщині. Водночас ворог готується активізувати тиск на наші південні позиції, зокрема, на Запорізькому напрямку.

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