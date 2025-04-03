МіГ-29 вдарив по штабному бункеру рф: ЗМІ розповіли подробиці

Для російського командування у Херсонській області старий командний бункер ППО, колись пов’язаний з ракетною батареєю С-300 Повітряних сил України, міг здатися безпечним місцем для польового штабу. Зрештою, він був переважно підземним і, ймовірно, мав укріплені двері.

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Але для модифікованих МіГ-29, нещодавно обладнаних для високоточного бомбардування з використанням оригінальних боєприпасів американської розробки, бункер був просто ще однією ціллю. Днями один із надзвукових МіГів випустив плануючу бомбу GBU-62, здавалося, відправивши крилатий боєприпас прямо через двері бункера, пише Forbes.

Такий точний удар «знищив офіцерський корпус разом із технікою, — пожартував один український блогер. — Такі удари позбавляють сили противника чіткого контролю, а також значно деморалізують особовий склад».

Метою рейду було звільнити від командування російські війська, відповідальні за наступ на острови біля Дніпра.

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Повітряна атака була лише останньою в довгій серії атак, оскільки українські захисники впроваджують нові боєприпаси та використовують нові літаки.

Ймовірно, кожен із приблизно 100 бойових літаків в українському інвентарі — еклектична суміш колишніх радянських МіГів і Сухих, колишніх датських і голландських Lockheed Martin F-16 і колишніх французьких Dassault Mirage 2000 — обладнаних для високоточного бомбардування з використанням інерційно керованих плануючих бомб: американська GBU-39s і GBU-62s, французькі Hammers і, можливо, навіть нові українські моделі.

GBU-62 вартістю приблизно 50 000 доларів США дозволяє українським МіГ-29 робити те, що зробили росіяни своїми набагато дорожчими балістичними ракетами «Іскандер», кожна з яких коштує більше 3 мільйонів доларів.

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Коли три роки тому кремль хотів знищити український штаб у підземному бункері на Харківщині в перші години широкомасштабної війни, він спочатку знайшов координати побудованого у ще радянські часи штабу у давно забутих архівах, а потім націлив на нього «Іскандер».

Україна повторила цей подвиг невеликим безпілотником-розвідником, одним старим винищувачем і однією зібраною високоточною бомбою, йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що наліт на бомбардувальну базу в Енгельсі коштував росії майже мільярд доларів.

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