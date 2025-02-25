Вітамінна бомба: квасимо капусту за рецептом, який нікого ще не підвів

Капуста — частий гість на нашому столі і іноді хочеться саме найсмачнішої, хрусткої квашеної капусти. Квасять капусту з морквою, яблуками, буряком, журавлиною, брусницею, кмином та навіть з медом.

ВІДЕО ДНЯ

Спробуйте цей перевірений рецепт квашеної капусти, яку неможливо зіпсувати — вона завжди виходить з першого разу і будь-якого дня, коли б ви її не приготували, ділиться кулінарка Маргарита Сагірова.

Список інгредієнтів: 2,5−3 кг капусти

2−3 моркви

лавровий лист — 3шт.

запашний перець горошком (5−7 шт.) Для розсолу: РЕКЛАМА 3 л води

3 ст.л. солі з гіркою

1 ст.л. цукру

Готуємо розсіл:

У каструлю наливаємо 3 літри води, додаємо 3 столові ложки нейодованої солі з гіркою та 1 столову ложку цукру, лавровий лист, 5−7 горошин духмяного перцю.

Розсіл необхідно довести до кипіння та остудити. Капусту нашаткувати, моркву (на 1 кг капусти 1 середня) натерти на грубій тертці. Змішати у широкій тарі, не докладаючи зусиль. М'яти не треба! Розкласти у чисті банки, утрамбувати.

РЕКЛАМА

Залити капусту остиглим розсолом до верху і встановити у глибоку миску чи піддон, бо під час бродіння капуста підніматиметься і розсіл переллється через край.

Доливаємо розсіл у банки так, щоб він повністю покривав капусту. Накриваємо банки чистою тканиною або марлею і залишаємо для бродіння при кімнатній температурі на кухні в середньому на 3 дні, залежно від температури повітря. Двічі на день необхідно протикати вміст банки до самого дна для того, щоб випустити газ, що виділився, якщо цього не робити, капуста може вийти гіркою.

Через 3 дні, коли квашена капуста буде повністю готова, зніміть марлю, накрийте кришками банки і відправте на зберігання в холодильник.

Подавати таку капусту можна з запашною нерафінованою олією та зеленою цибулею, а також використовувати для приготування ваших улюблених страв.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт котлет з квашеної капусти, а також рецепт справжнього мисливського бігосу.

53

Читайте нас у Facebook