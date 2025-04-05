Бита редиска: смачно так, що не відірватися

Чи куштували ви так звану биту редиску? Якщо ні, приготуйте її найближчим часом. Робиться це швидко і просто, а смак напевно перевершить ваші очікування. Редиска корисна, тому варто її включити до раціону.

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Страви з редискою та зеленню виглядають як на картинці. Яскраві кольори роблять страву апетитною. Можливо, ви захочете приготувати її не раз. Пригощайте рідних та близьких. Обов'язково цікавтеся їхньою думкою. Це дозволить довести смак їжі до досконалості.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. До речі, раніше вона ділилася рецептом соусу з бадилля редиски.

Незвичайна бита редиска Пучок редиски

Сіль та цукор

2 столові ложки рослинної олії

2 зубки часнику

Перчик чилі

1−2 столові соєвого соусу

Редиску помити, очистити від хвостиків і відбити кухонним молоточком, потім доповнити соєвим соусом, олією, часником і перцем чилі, цукром і сіллю. Помістити у харчовий пакет. Промаринувати протягом пів години, помістивши у холодильник. Подавайте з улюбленою зеленню, виклавши на тарілку.

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І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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