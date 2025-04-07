Опустіть ноги в оцет на 20 хвилин: результат вас порадує

Оцет незамінний не тільки на кухні, а й у прибиранні будинку. Це ще не кінець, оскільки він може запропонувати набагато більше, ніж ми можемо собі уявити.

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Наші прабабусі використовували оцет не тільки на кухні. У минулому він слугував, серед іншого: для дезінфекції ран, видалення бородавок або навіть лікування грибкових інфекцій. Останнім часом особливої популярності набув яблучний оцет. Його лікувальні властивості високо оцінюють лікарі та дієтологи. Він не тільки регулює рівень цукру в крові, живить волосся та допомагає схуднути, але й чудово доглядає за нашими ногами, пише видання kobieta.onet.

Мікоз стопи — одне з найпоширеніших захворювань, що характеризується еритематозно-ексфоліативними ураженнями. Боротися з цією недугою потрібно починати, як тільки ми помітили тривожні симптоми. Крім мазей і ліків, призначених дерматологом, варто кожні кілька днів вимочувати ноги у воді з яблучним оцтом. Оцтова кислота, що міститься в ньому, має сильні протигрибкові та антибактеріальні властивості.

Замість того щоб шукати інший пластир або інший аптечний засіб при мозолях, спробуйте змочити ноги у воді з оцтом. Налийте в миску воду і оцет у співвідношенні 1:1. Приблизно через 20 хвилин обережно витріть ноги. Це працює!

Приготувати оцтову ванну дуже просто і це не займе у вас багато часу.

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Починаємо з нагрівання двох літрів води. Пам'ятайте, що вона має бути теплою! Коли вода досягне температури близько 18 градусів, перелийте її в миску. Пізніше просто додайте трохи оцту (приблизно 250 мл). Тут найкраще підходить яблучний або білий оцет. Якщо аромат занадто інтенсивний для вас, ви можете додати кілька крапель олії лаванди в миску. Замочіть ноги приблизно на 20 хвилин. Обробку повторюють раз на тиждень.

Нагадаємо про домашні засоби від болю у животі — більшість ліків можна знайти в кухонній шафі.

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