Смажені пиріжки з повидлом: можна їсти під час посту

Це дуже смачні смажені пиріжки з повидлом. Тісто підходить і до солоної, і до солодкої начинки. Усі складники точно є у вас під рукою, тому сміливо готуйте, ділиться кулінарка Наталія Федорій.

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Складники:

500 мл теплої води

50 г пресованих дріжджів

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2 ст. ложки цукру

0,5 чайної ложки солі

7 ст. ложок олії

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Все ретельно з'єднати та додати:

1,5 ст. ложки горілки.

Приготування

Борошно пшеничне (потрібно стільки, щоб тісто було липкувате, м'яке, не переборщіть з борошном, інакше пиріжки будуть тверді).

На стільниці добре вимісити, додавши ще 1−2 столові ложки олії. Залишити тісто підходити на 35−45 хвилин, обов'язково при цьому тісто накрити.

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Далі формуємо пиріжки. Смажимо пиріжки у великій кількості олії.

І смачного!

Раніше рецептом пиріжків з повидлом поділилася фудблогерка Марина Гармаш. Її пиріжки можна й пекти в духовці. Тісто заварюється кип'ятком, тож такі пиріжечки м'які та ніжні навіть наступного дня.

Фото Наталії Федорій

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