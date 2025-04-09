Смажені пиріжки з повидлом: можна їсти під час посту
Це дуже смачні смажені пиріжки з повидлом. Тісто підходить і до солоної, і до солодкої начинки. Усі складники точно є у вас під рукою, тому сміливо готуйте, ділиться кулінарка Наталія Федорій.
Складники:
500 мл теплої води
50 г пресованих дріжджів
2 ст. ложки цукру
0,5 чайної ложки солі
7 ст. ложок олії
Все ретельно з'єднати та додати:
1,5 ст. ложки горілки.
Приготування
Борошно пшеничне (потрібно стільки, щоб тісто було липкувате, м'яке, не переборщіть з борошном, інакше пиріжки будуть тверді).
На стільниці добре вимісити, додавши ще 1−2 столові ложки олії. Залишити тісто підходити на 35−45 хвилин, обов'язково при цьому тісто накрити.
Далі формуємо пиріжки. Смажимо пиріжки у великій кількості олії.
І смачного!
Раніше рецептом пиріжків з повидлом поділилася фудблогерка Марина Гармаш. Її пиріжки можна й пекти в духовці. Тісто заварюється кип'ятком, тож такі пиріжечки м'які та ніжні навіть наступного дня.
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Фото Наталії Федорій52
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