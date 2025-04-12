Часниковий хліб із зеленню та сиром: неймовірно ароматний рецепт від фудблогерки Юлії Сенич

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше розповідала, як приготувати пиріг з тістом філо, шинкою та сиром, поділилася рецептом домашнього ароматного хліба.

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«Часниковий хліб з зеленню та сиром! Неймовірно ароматний, сир тягнеться, а хрумка скоринка — це просто любов!» — пише блогерка на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Борошно — 300 г;

Тепле молоко — 140 мл;

Сухі дріжджі — 6 г (або 18 г свіжих);

Цукор — 1 ст.л.;

Сіль — 1 ч.л.;

Масло — 30 г;

Яйця — 1 шт. Для соусу: Твердий сир — 150−200 г;

Часник — 4−5 зубчиків;

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — за смаком;

Вершкове масло — 30−40 г (для змащування).

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Приготування: У ледь теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор і сіль.

В опару додати яйце, просіяне борошно, а після цього — мʼяке вершкове масло. Замішати тісто та дати підійти протягом двох годин.

Подрібнити часник та зелень, змішати з маслом.

Тісто розкачати прямокутником, викласти часникову начинку, посипати сиром та розрізати на квадрати однакового розміру. Скласти квадратики один на один та помістити у форму для випікання. Залишити на півгодини, аби тісто ще підійшло.

Випікати 25−35 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки.

Раніше кулінарка Тетяна Григорова поділилася рецептом смачного «бородинського» хліба, а її колега Елла Іванова розповідала, як приготувати хліб з бататом.

Фото — скріншот

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