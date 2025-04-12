Часниковий хліб із зеленню та сиром: неймовірно ароматний рецепт від фудблогерки Юлії Сенич
Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше розповідала, як приготувати пиріг з тістом філо, шинкою та сиром, поділилася рецептом домашнього ароматного хліба.
«Часниковий хліб з зеленню та сиром! Неймовірно ароматний, сир тягнеться, а хрумка скоринка — це просто любов!» — пише блогерка на своїй сторінці у соцмережі.
Інгредієнти:
- Борошно — 300 г;
- Тепле молоко — 140 мл;
- Сухі дріжджі — 6 г (або 18 г свіжих);
- Цукор — 1 ст.л.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Масло — 30 г;
- Яйця — 1 шт.
Для соусу:
- Твердий сир — 150−200 г;
- Часник — 4−5 зубчиків;
- Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — за смаком;
- Вершкове масло — 30−40 г (для змащування).
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Приготування:
- У ледь теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор і сіль.
- В опару додати яйце, просіяне борошно, а після цього — мʼяке вершкове масло. Замішати тісто та дати підійти протягом двох годин.
- Подрібнити часник та зелень, змішати з маслом.
- Тісто розкачати прямокутником, викласти часникову начинку, посипати сиром та розрізати на квадрати однакового розміру. Скласти квадратики один на один та помістити у форму для випікання. Залишити на півгодини, аби тісто ще підійшло.
- Випікати 25−35 хвилин при 180 °C до рум’яної скоринки.
Раніше кулінарка Тетяна Григорова поділилася рецептом смачного «бородинського» хліба, а її колега Елла Іванова розповідала, як приготувати хліб з бататом.
Фото — скріншот35
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