«Шлях Шойгу» чи ставки на ядерне залякування: експерти про сценарії розвитку армії рф після війни

Американська аналітична корпорація RAND оприлюднила власне дослідження по можливих варіантах розвитку збройних сил рф. Особливо в разі гіпотетичного «політичного врегулювання» російсько-української війни. У ньому чотири варіанти, втім поки на жоден Захід не відреагував, пише видання defence-ua.

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Перший варіант - «шлях Шойгу», тобто інерційний розвиток програм з переозброєння, які були започатковані ще за часів каденції згаданого вище військового злочинця. За цим варіантом чисельність армії ворога може досягти 1,5 мільйона військовослужбовців уже у 2027 році.

Щодо другого варіанту, то він має назву «атомна бомба й трьохлінійка». Мова йде про ставку на ядерну зброю як засіб психологічного тиску на цивілізований світ.

«За цим варіантом чисельність російських збройних сил до 2027 року може скласти від 1,5 мільйона до 3 мільйонів військовослужбовців. А основним ударним озброєнням виступатимуть саме дрони», — йдеться в дослідженні.

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Третій варіант називають «гібридним» — тут ставка на тактичну й стратегічну авіацію, далекобійне ракетне озброєння та максимальну гібридизацію форм набору особового складу до армії рф.

«У разі прямого конфлікту з НАТО рашисти можуть піти на удари по критичній інфраструктурі західних країн ракетами зі звичайним спорядженням», — зазначають експерти.

Четвертий варіант — повна перебудова зс рф на засадах концепції «мережецентричної війни» та імпортом необхідних технологічних рішень від країн-партнерів по «Осі зла», наприклад по 155-мм артилерії від Китаю.

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На думку експертів, вибір російським керівництвом кожного із чотирьох вище викладених варіантів прямо залежатиме від кількох факторів. Вони додали, що Захід повільно реагує на поточні загрози від рф, не кажучи уже про перспективні.

Наразі ж, констатують воєнні аналітики, нема жодних ознак того, що росіяни готуються до припинення вогню. Щобільше — путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів.

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