«Щоб тісто співало»: відомий український артист про бабусину паску

Паска — це не просто святкова випічка, а справжній символ Великодня, що об’єднує родину за спільним столом. У кожному регіоні України є свої традиції її приготування, і саме таку, особливу паску з Тернопільщини, готує співак Ігор Целип за рецептом своєї бабусі, розповів він «ФАКТАМ».

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Інгредієнти:

1 л теплого молока

1,5 кг пшеничного борошна (вищого сорту)

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10 яєць

300 г цукру

300 г вершкового масла (розтопити)

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100 г свіжих дріжджів (або 3 ст. л. сухих)

1 ч. л. солі

ванільний цукор або екстракт ванілі

цедра 1 лимона

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жменя родзинок (запарити окропом і обсушити)

олія для змащування форм

Приготування

Опара

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 ст. л. цукру і 3−4 ст. л. борошна. Добре перемішайте і залиште в теплому місці на 30−40 хвилин, щоб піднялася «шапка».

Тісто

Окремо збийте жовтки з цукром до білого кольору, додайте ваніль, сіль, цедру лимона. Влийте розтоплене масло, перемішайте. Потім введіть опару.

Замішування

Поступово додавайте просіяне борошно, вимішуючи тісто руками або міксером з насадками для тіста. Вимішуйте не менше 30 хвилин. Як казала бабуся Ігоря, «щоб тісто співало». Наприкінці додайте родзинки.

Підйом тіста

Накрийте тісто рушником і поставте в тепло на 2 години. Воно має добре піднятися.

Випікання

Змастіть форми олією, наповніть їх тістом на 1/3 і дайте ще раз піднятися. Випікайте при 160−170°C близько 40−60 хвилин (залежно від розміру форми). Верх накрийте фольгою, якщо почне сильно рум’янитися.

Глазур

Білки від 2 яєць збийте з 150 г цукрової пудри до стійких піків. Наносьте на паску, коли вона трохи охолоне. За бажанням прикрасьте посипкою.

Раніше Ігор Целип поділився особливим рецептом вареників.

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