Ці рослини варто садити в квітні: вони ідеально підходять для садівників-початківців

Початок весни — ідеальний час для того, щоб розпочати садівничу пригоду. Квітнева погода сприяє висадці багатьох видів — земля вже відтала, дні стають довшими. Вибирайте перевірені, невибагливі рослини. Вибір правильного виду для початку є ключем до успіху та отримання задоволення від садівництва, пише onet.

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Незважаючи на те, що кабачок асоціюється з літом, починати вирощувати його варто в квітні — бажано з підготовки розсади в домашніх умовах або в теплиці. Цей овоч дуже вдячний — швидко росте, невибагливий і дає рясні врожаї.

Можете купити насіння чорнобривців. Просто посипте їх прямо у землю, злегка притисніть і почекайте кілька днів. Чорнобривці швидко ростуть, не бояться холодів, а їх помаранчево-жовті квіти радують око з червня до осені. Квітки мають протизапальні властивості, їх можна використовувати в домашній косметиці, настоях або настоянках. Чорнобривці не потребують особливого догляду — вони добре ростуть практично на будь-яких грунтах і не потребують частого поливу.

Якщо ви хочете отримати швидкий результат і бажаєте побачити результати своєї праці вже через кілька тижнів, вибирайте редиску. Це ідеальний овоч для новачків. Просто посійте насіння в землю рядками, поливайте їх кожні кілька днів і чекайте. Редька проростає навіть при більш низьких температурах, а перший урожай можливий вже через три тижні. Що важливо, вона не займає багато місця і її навіть можна висаджувати в горщиках на балконі.

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Для тих, хто мріє про ароматний куточок в саду або на балконі, лаванда — ідеальний вибір. У квітні її можна посіяти в горщики або купити готову розсаду. Ця рослина любить сонце і добре дренований грунт, але не потребує занадто частого поливу. Лаванда не тільки радуватиме своїм чудовим ароматом і квітами, що приваблюють бджіл, але й відлякне комарів. А головне — чудово почувається навіть у руках садівника-початківця.

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