Квіти, які не бояться холоду: вони переживуть весняні заморозки

Дедалі тепліші дні спонукають до перших робіт у саду, зокрема до вирощування ранньоквітучих садових та балконних рослин. Перш за все, варто вибирати види, які не тільки декоративно цвітуть, але при цьому не бояться весняних заморозків, пише zielonyogrodek.

ВІДЕО ДНЯ

Дуже популярними, морозостійкими рослинами, які домінують ранньою весною і мають спокусливі барвисті квіти, є первоцвіти. Зазвичай це кореневищні багаторічні рослини, що досягають приблизно 15−20 см у висоту і відносяться до так званих «вісників весни» — цвітуть найчастіше в березні-квітні. Залежно від виду і сорту квітки примули можуть бути однотонними — білими, жовтими, рожевими, а також двоколірними, наприклад, червоними, фіолетовими, рожевими, білими пелюстками і жовтими серединками.

Вони переносять весняні заморозки в кілька градусів і найкраще виглядають при вирощуванні на низьких клумбах (включаючи альпінарії), бордюрах, під високими кущами, а також у ящиках, мисках та інших контейнерах. Вони віддають перевагу сонячним або напівзатіненим місцям, і в теплі, сонячні весняні дні (і влітку) варто забезпечити їх регулярний полив.

Флагманом ранньої весни, що прикрашає своїми квітами клумби, підвіконня та балкони, є популярні братки, або садові фіалки. Їх легко вирощувати та стійкі, і вони зазвичай недорогі. Вони добре переносять невеликі короткочасні перепади температури, особливо коли починають цвісти, у березні та квітні.

РЕКЛАМА

Братки є одними з найпопулярніших весняних квітів, доступних у дуже великій кількості сортів з різним забарвленням квіток, у тому числі двоколірними або з різним забарвленням на пелюстках. Це дворічні рослини, які з успіхом можна використовувати для вирощування в контейнерах (балконних ящиках) або для озеленення клумб, а також для квіткового декору.

Ще одним рослинним символом весни є відомі маргаритки. Вони починають розпускатися в березні-квітні і часто повторюють цвітіння до осені. Вони не мають високих вимог і добре ростуть у контейнерах та на клумбах у саду — на сонячних місцях.

Трохи пізніше (у квітні-травні) починають цвісти не менш популярні незабудки з їх маленькими блакитними квітками. Це однорічні, дворічні або багаторічні рослини, які також легко дають насіння і невибагливі щодо догляду. Вони не бояться ранніх і пізніх весняних заморозків і можуть бути квітковим «наповнювачем» на клумбах, між більш високими рослинами.

РЕКЛАМА

Для контейнерного вирощування весняних квітів (цибулинних та інших) вибирайте контейнери з дренажними отворами на дні. Крім того, найкраще висаджувати рослини на ту ж глибину, на якій вони росли раніше (наприклад, гіацинти, щоб їх цибулини не були повністю покриті землею). Для посадки цих квітів оптимальним рішенням буде універсальний субстрат, продається в садівничих магазинах.

Раніше «ФАКТИ» публікували місячний посівний календар на 2025 рік, який допоможе зрозуміти, коли і чим зайнятися городнику на дачі.

84

Читайте нас у Facebook