росія просить США продати їй літаки Boeing за рахунок заморожених коштів

рф звернулася до США з проханням дозволити їй купити літаки компанії Boeing. Гроші на цю оборудку кремль хоче взяти з мільярдів доларів заморожених державних активів після припинення вогню в Україні. Хоча ця вимога не є умовою згоди на перемир'я, росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані без припинення вогню, сказала людина, знайома з цим питанням, на умовах анонімності. Угода, яка дозволить придбати літаки, може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій, пише Bloomberg.

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«США не обговорюватимуть жодних економічних зобов'язань, поки не буде досягнуто припинення вогню», — заявив речник Ради національної безпеки Браян Г'юз.

Державний департамент відмовився від коментарів.

Акції Boeing впали після того, як агентство Bloomberg повідомило про російський запит.

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За оцінками американських законодавців, російські активи в США становлять близько 5 мільярдів доларів. Загалом США та їхні союзники заморозили близько 280 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, причому понад дві третини з них заблоковані в Європейському Союзі. росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії ПАТ «Аерофлот» і дозволити відновити пряме авіасполучення між двома країнами. США публічно не відреагували на цю пропозицію. Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року компанія Boeing припинила свою діяльність в рф, включаючи великий інжиніринговий центр.

Перспектива потенційного відновлення продажів літаків Boeing до росії зростає, оскільки американський авіабудівник зазнає утисків на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом.

Тим часом російські авіакомпанії, маючи флот, який значною мірою складається з іноземних літаків, поки що змушені знімати деталі з деяких лайнерів, щоб відремонтувати решту, а також шукати інші шляхи постачання компонентів і обслуговування. А це потенційно ставить під загрозу безпеку польотів.

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