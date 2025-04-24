«Голубці без нервів» від Василя Мішлена: запік — і кайфонув!

Фудблогер Василь з псевдонімом «Мішлен», який раніше ділився своїм рецептом піци «Маргарита», розповів, як можна зробити «ліниві» голубці, запечені в духовці.

ВІДЕО ДНЯ

«Ти не любиш загортати голубці? А цей спосіб — чистий кайф! М'яка капуста, фарш з рисом та овочами, томатний соус, вершкове масло і духовка… Зібрав, залив, запік — все!», — ділиться блогер у соцмережах своїм способом приготування цієї страви.

Інгредієнти: Капуста — 1 штука;

Фарш (свинячий або будь-який) — 600−700 г;

Рис — 1 склянка;

Помідор — 1 шт.

Солодкий перець — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Петрушка — 1 пучок;

Томатна паста або перцева — 1 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Перець чорний — 1 ч.л.;

Паприка 1 — ч.л.;

Куркума — 0.5 ч. л.;

Кмин — 0.5 ч. л. Для соусу: Томатна паста — 1 ст. л.;

Вершкове масло — 30−40 г;

Вода — 300 мл.

Читайте також: Голубець-молодець: рецепт лінивих голубців по-новому від Тетяни Литвинової

РЕКЛАМА

Приготування: У капусти вирізати качан і розпарити її у гарячій воді.

Овочі та зелень подрібнити, змішати з рисом та фаршем. Додати спеції, томатну пасту та перемішати.

У розм'якшеного листя капусти вирізати тверду серединку, а в м'які половинки покласти фарш і згорнути трубочкою.

Отримані трубочки викладати у форму, формуючи спіраль — від країв до центру.

Зверху викласти масло та залити соусом.

Запікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах.

Блогер додав, що голубці готуються, доки не випарується рідина. Зверху має з'явитися апетитна скоринка.

«Подаємо зі сметанкою, зеленню — і кайфуємо», — каже «Мішлен».

РЕКЛАМА

Раніше шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом пісних голубців із картоплею — саме цей рецепт визнано нематеріальною спадщиною України.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

107

Читайте нас у Facebook