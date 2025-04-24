«Голубці без нервів» від Василя Мішлена: запік — і кайфонув!
Фудблогер Василь з псевдонімом «Мішлен», який раніше ділився своїм рецептом піци «Маргарита», розповів, як можна зробити «ліниві» голубці, запечені в духовці.
«Ти не любиш загортати голубці? А цей спосіб — чистий кайф! М'яка капуста, фарш з рисом та овочами, томатний соус, вершкове масло і духовка… Зібрав, залив, запік — все!», — ділиться блогер у соцмережах своїм способом приготування цієї страви.
Інгредієнти:
- Капуста — 1 штука;
- Фарш (свинячий або будь-який) — 600−700 г;
- Рис — 1 склянка;
- Помідор — 1 шт.
- Солодкий перець — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Петрушка — 1 пучок;
- Томатна паста або перцева — 1 ст. л.;
- Сіль — 1 ч. л.;
- Перець чорний — 1 ч.л.;
- Паприка 1 — ч.л.;
- Куркума — 0.5 ч. л.;
- Кмин — 0.5 ч. л.
Для соусу:
- Томатна паста — 1 ст. л.;
- Вершкове масло — 30−40 г;
- Вода — 300 мл.
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Приготування:
- У капусти вирізати качан і розпарити її у гарячій воді.
- Овочі та зелень подрібнити, змішати з рисом та фаршем. Додати спеції, томатну пасту та перемішати.
- У розм'якшеного листя капусти вирізати тверду серединку, а в м'які половинки покласти фарш і згорнути трубочкою.
- Отримані трубочки викладати у форму, формуючи спіраль — від країв до центру.
- Зверху викласти масло та залити соусом.
- Запікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах.
Блогер додав, що голубці готуються, доки не випарується рідина. Зверху має з'явитися апетитна скоринка.
«Подаємо зі сметанкою, зеленню — і кайфуємо», — каже «Мішлен».
Раніше шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом пісних голубців із картоплею — саме цей рецепт визнано нематеріальною спадщиною України.
Фото — скріншот107
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