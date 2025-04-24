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«Голубці без нервів» від Василя Мішлена: запік — і кайфонув!

12:44 24 квітня 2025
Рецепт ледачих голубців від Василя «Мішлена». Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Василь з псевдонімом «Мішлен», який раніше ділився своїм рецептом піци «Маргарита», розповів, як можна зробити «ліниві» голубці, запечені в духовці.

«Ти не любиш загортати голубці? А цей спосіб — чистий кайф! М'яка капуста, фарш з рисом та овочами, томатний соус, вершкове масло і духовка… Зібрав, залив, запік — все!», — ділиться блогер у соцмережах своїм способом приготування цієї страви.

Інгредієнти:

  • Капуста — 1 штука;
  • Фарш (свинячий або будь-який) — 600−700 г;
  • Рис — 1 склянка;
  • Помідор — 1 шт.
  • Солодкий перець — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Петрушка — 1 пучок;
  • Томатна паста або перцева — 1 ст. л.;
  • Сіль — 1 ч. л.;
  • Перець чорний — 1 ч.л.;
  • Паприка 1 — ч.л.;
  • Куркума — 0.5 ч. л.;
  • Кмин — 0.5 ч. л.

Для соусу:

  • Томатна паста — 1 ст. л.;
  • Вершкове масло — 30−40 г;
  • Вода — 300 мл.

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Приготування:

  • У капусти вирізати качан і розпарити її у гарячій воді.
  • Овочі та зелень подрібнити, змішати з рисом та фаршем. Додати спеції, томатну пасту та перемішати.
  • У розм'якшеного листя капусти вирізати тверду серединку, а в м'які половинки покласти фарш і згорнути трубочкою.
  • Отримані трубочки викладати у форму, формуючи спіраль — від країв до центру.
  • Зверху викласти масло та залити соусом.
  • Запікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах.

Блогер додав, що голубці готуються, доки не випарується рідина. Зверху має з'явитися апетитна скоринка.

«Подаємо зі сметанкою, зеленню — і кайфуємо», — каже «Мішлен».

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Раніше шеф-кухар Валентина Кущ поділилася рецептом пісних голубців із картоплею — саме цей рецепт визнано нематеріальною спадщиною України.

Фото — скріншот

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