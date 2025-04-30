41.12 / 41.71 46.96 / 47.69
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніжні слойки з кремом і полуницею: ідеальний десерт, коли потрібно швидко

19:02 30 квітня 2025
Як приготувати ніжні слойки кремом і полуницею

Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше виклала рецепт ікри з буряків, розповіла, як приготувати ніжні слойки з кремом.

«Ніжні, шаруваті, з кремом і свіжою полуницею — це не просто слойки, це твоя заслужена радість. Готувати дуже просто, на все піде близько години часу. Ідеальний десерт, коли потрібно швидко!» — написала вона.

Інгредієнти:

- Упаковка листкового тіста — 500 г
- Свіжа полуниця
- 1 яйце (для змащування)
- 1 ст.л. молока (для змащування)
- 4 жовтки
- 400 мл склянки молока
- ¼ ч.л. солі
- 30 г склянки кукурудзяного крохмалю
- 100 г склянки цукру
- 2 ч.л. ванільного екстракту
- 30 г вершкового масла

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

«Змішати крохмаль, цукор і сіль. Додати жовтки, збити до однорідності. Підігріти молоко з ваніллю до появи бульбашок. Повільно ввести гаряче молоко в яєчну суміш. Перелити назад у каструлю, варити на середньому вогні до загустіння. Додайти масло, перемішати, остудити крем у холодильнику, накривши плівкою вконтакт. Нарізати тісто квадратами. Скласти як у відео, змастити яйцем. Випікай при 200 °C 20−25 хв до золотистого кольору. Остудити, розрізати, наповнити кремом і полуницею. Присипати цукровою пудрою і насолоджуватися», — написала фудекспертка.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати слойки з грушею та камамбером.

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим Бахарєв

Чемпіону світу з карате, який повернувся з війни в Україні без рук і без ніг, знайшли посаду в росії (фото)

Карта Таро «Королева Кубків». Фото Тarotguru

Близнюкам — «Королева Кубків», Овнам — «Туз Жезлів», а Дівам — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на останній день квітня

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Девід Бекхем

Вікторія Бекхем на городі нагадала чоловіку Девіду, що він одружений з іконою стилю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту