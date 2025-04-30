Ніжні слойки з кремом і полуницею: ідеальний десерт, коли потрібно швидко

Відома фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше виклала рецепт ікри з буряків, розповіла, як приготувати ніжні слойки з кремом.

«Ніжні, шаруваті, з кремом і свіжою полуницею — це не просто слойки, це твоя заслужена радість. Готувати дуже просто, на все піде близько години часу. Ідеальний десерт, коли потрібно швидко!» — написала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

- Упаковка листкового тіста — 500 г

- Свіжа полуниця

- 1 яйце (для змащування)

- 1 ст.л. молока (для змащування)

- 4 жовтки

- 400 мл склянки молока

- ¼ ч.л. солі

- 30 г склянки кукурудзяного крохмалю

- 100 г склянки цукру

- 2 ч.л. ванільного екстракту

- 30 г вершкового масла

РЕКЛАМА

Спосіб приготування:

«Змішати крохмаль, цукор і сіль. Додати жовтки, збити до однорідності. Підігріти молоко з ваніллю до появи бульбашок. Повільно ввести гаряче молоко в яєчну суміш. Перелити назад у каструлю, варити на середньому вогні до загустіння. Додайти масло, перемішати, остудити крем у холодильнику, накривши плівкою вконтакт. Нарізати тісто квадратами. Скласти як у відео, змастити яйцем. Випікай при 200 °C 20−25 хв до золотистого кольору. Остудити, розрізати, наповнити кремом і полуницею. Присипати цукровою пудрою і насолоджуватися», — написала фудекспертка.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати слойки з грушею та камамбером.

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook