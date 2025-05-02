Готуємо англійські скони: вишукано і водночас просто

Британці прихильники традицій та ритуалів. Навіть чай вони п’ють чітко по годинах. А до чаю на вибір пропонують різні сендвічі, бісквіти і звісно скони. Не можна назвати таку випічку булочками, чи пирогами і печивом не назвеш, тому це скони, окремий вид випічки до сніданку. Вони мають одну особливість, при випічці приблизно посередині скона повинна з’явитися тріщинка. Саме по цій тріщині відламують верхівку скона, намащують вершковим маслом та джемом і накривають, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 350 г борошна

75 г цукрової пудри

10 г розпушувача

130 г вершкового масла

130 г молока

1 яйце

Приготування:

Сухі інгредієнти просіяти. Додати охолоджене та порізане кубиком вершкове масло, швидко розтерти руками в крихту.

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Далі ввести суміш з молока, яйця та цукрової пудри, швидко замісити тісто, якщо потрібно припилити поверхню борошном.

Розкачати між двома листами пергаменту 20 мм, залишити в холодильнику на 1,5 годину.

Вирізати кола 5−6 см в діаметрі або трикутники.

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Змастити яйцем перед випіканням. Випікати 20 хв при 180 градусах.

І смачного!

Нагадаємо рецепт сирного пирога з лавашу — швидкої та простої страви для «лінивих» господарок.

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